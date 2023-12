Alistan en Argentina protestas contra medidas de Milei

Buenos Aires, Argentina.- Miles de personas se alistan en Argentina para salir mañana a protestar contra las medidas económicas de Javier Milei, cuyo Gobierno amagó con quitar las ayudas sociales a quienes interrumpan vías de circulación durante manifestaciones.

El Gobierno de Buenos Aires, la capital de Argentina, afirmó que no aplicará la orden antimanifestaciones que lanzó la semana pasada la Administración de Milei al asegurar que "criminaliza la protesta".

El anuncio se da a un día de que en el país se movilicen grupos de izquierda.

"Sé que hay contactos entre nuestro Ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta", afirmó el Ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.

"Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal, son cosas que habrá que analizar".

El nuevo protocolo de seguridad contempla que las fuerzas federales podrán actuar sin autorización de un juez para desalojar a los manifestantes que interrumpan vías de circulación vehicular como calles, carreteras, autopistas y puentes.

"A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan", señaló la funcionaria, tras lo cual adelantó que se auditará "a todas las organizaciones que entreguen planes sociales y que se hará un proceso para eliminar la intermediación".

Su cartera habilitó una línea telefónica para denuncias contra las organizaciones sociales en estos casos.

De acuerdo con medios locales, la movilización en Buenos Aires se llevará a cabo mañana a las 16:00 horas; comenzará en el Congreso y se dirigirá hacia la Plaza de Mayo.

Con información de AP