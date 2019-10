Aliados de Trump presionaron a Ucrania por empresa de gas

Ucrania— Mientras Rudy Giuliani estaba presionando a los funcionarios ucranianos la primavera pasada para investigar a uno de los principales rivales políticos de Donald Trump, un grupo de personas vinculadas con el presidente y su abogado personal también estaban activos en la antes república soviética.

Sus objetivos eran las ganancias, no la política. Este círculo de hombres de negocios y donantes republicanos promocionaba las conexiones con Giuliani y Trump mientras intentaba instalar una nueva

administración en la parte superior de la enorme empresa estatal de gas de Ucrania. Su plan era dirigir contratos lucrativos a compañías controladas por aliados de Trump, según dos personas con conocimiento de sus planes.

Su plan llegó a un punto crítico después de que el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, perdió su candidatura a la reelección a Volodymyr Zelenskiy, cuya conversación con Trump sobre el ex vicepresidente Joe Biden se encuentra ahora en el centro de la investigación de juicio político de Trump.

Pero el esfuerzo por instalar un equipo de administración más amigable al frente de la compañía de gas, Naftogaz, pronto sería asumido con el nuevo presidente de Ucrania por el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Rick Perry, cuya lista de candidatos incluía a un compañero texano que es uno de los políticos del pasado de Perry. donantes

No está claro si los intentos de Perry de reemplazar a los miembros de la junta en Naftogaz se coordinaron con los aliados de Giuliani para lograr un resultado similar, y nadie ha alegado que haya actividad criminal en ninguno de estos esfuerzos. Y no está claro qué papel, si alguno, tuvo Giuliani para ayudar a sus clientes a lograr acuerdos de venta de gas con la empresa estatal.

Pero el asunto muestra cómo aquellos con vínculos con Trump y su administración estaban buscando acuerdos comerciales en Ucrania que iban mucho más allá del avance de los intereses políticos personales del presidente. También plantea preguntas sobre si los aliados de Trump estaban mezclando negocios y política justo cuando los republicanos estaban pidiendo una investigación de Biden y su hijo Hunter, que sirvió cinco años en el directorio de otra compañía de energía ucraniana, Burisma.

El viernes, según el sitio de noticias Axios, Trump le dijo a un grupo de legisladores republicanos que había sido Perry quien provocó la llamada telefónica en la que Trump le pidió a Zelenskiy un `` favor '' con respecto a Biden. Axios citó a una fuente que dijo que Trump dijo que Perry le había pedido a Trump que llamara para discutir `` algo sobre una planta de GNL (gas natural licuado) ''.

Si bien no está claro si el comentario de Trump del viernes se refería específicamente a las maniobras detrás de escena esta primavera que involucran a la multimillonaria compañía estatal de gas, The Associated Press ha entrevistado a cuatro personas con conocimiento directo de los intentos de influir en Naftogaz, y sus cuentas muestran a Perry jugando un papel clave en el esfuerzo. Tres de los cuatro hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. El cuarto es un empresario estadounidense con estrechos vínculos con el sector energético ucraniano.

Una portavoz del Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que Perry, un ex gobernador de Texas y candidato presidencial republicano, no estaba promoviendo los intereses personales de nadie. Ella dijo que sus conversaciones con funcionarios ucranianos sobre Naftogaz fueron parte de sus esfuerzos para reformar el sector energético del país y crear un ambiente donde las empresas occidentales puedan hacer negocios.

Sin embargo, los aliados de Trump y Giuliani que conducen el intento de cambiar la alta gerencia de Naftogazt parecen haber tenido conocimiento interno de los planes del gobierno de EE. UU. En Ucrania. Por ejemplo, le dijeron a la gente que Trump reemplazaría a la embajadora de los Estados Unidos allí meses antes de que la llamaran a Washington, según tres de las personas entrevistadas por la AP. Una de las personas dijo que estaba tan preocupado por todo el asunto que lo denunció a un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Ucrania hace meses.





Los hombres de negocios

Ucrania, una nación rica en recursos que se encuentra en la frontera geográfica y simbólica entre Rusia y Occidente, ha estado plagada de corrupción y disfunción gubernamental, lo que la convierte en un imán para los especuladores extranjeros.

En el centro del plan Naftogaz, según tres personas familiarizadas con los detalles, se encontraban tres de estos empresarios: dos empresarios inmobiliarios nacidos en la Unión Soviética, Lev Parnas e Igor Fruman, y un magnate petrolero de Boca Ratón, Florida, llamado Harry Sargeant III.

Parnas y Fruman han hecho cientos de miles de dólares en donaciones políticas a los republicanos, incluidos $ 325,000 a un comité de acción política aliado de Trump en 2018. Esto ayudó a los empresarios relativamente desconocidos a obtener acceso a los niveles más altos del Partido Republicano _ incluyendo reuniones con Trump en La Casa Blanca y Mar-a-Lago.

Los dos también se han enfrentado a demandas de inversionistas descontentos por deudas impagas. Durante el mismo período en que persiguieron el acuerdo de Naftogaz, los dos se coordinaron con Giuliani para establecer reuniones con funcionarios del gobierno ucraniano y presionar por una investigación de los Bidens.