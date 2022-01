Alcanzan océanos nuevo récord de temperatura

Ciudad de México— Los océanos del mundo están más calientes que nunca y su temperatura en 2021 batió el récord por sexto año consecutivo, reveló un estudio liderado por la Academia de Ciencias de China (CAS, por sus siglas en inglés).

Uno de los principales indicadores del cambio climático causado por actividades humanas es el contenido de calor del océano, que incrementa sin cesar a nivel global, explicó Kevin Trenberth, coautor de la investigación y profesor del Centro Nacional de Investigación Atmosférica (NCAR, por sus siglas en inglés).

Los científicos pudieron calcularlo gracias a un análisis de datos y observaciones del océano generadas desde la década de 1950 por el Instituto de Física Atmosférica de la CAS y por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Se enfocaron en estudiar la parte superior del océano, a una profundidad de hasta dos mil metros.

Durante el 2021, esta franja absorbió 14 zetajoules más que en 2020. Para comparar la magnitud de esta cifra, la CAS indicó que toda la energía que las personas usan en un año alrededor del mundo equivale a medio zetajoule.

Lijing Cheng, autor principal del estudio e investigador de la CAS, resaltó que el océano no sólo absorbe el calor, sino que también asimila del 20 al 30 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) producidas por los humanos. Al hacerlo, se acidifica el océano.

Mientras más se calienta, menos eficiente es la absorción oceánica de CO2, así que permanece una mayor cantidad de este gas en el aire, detalló.

"Conforme los océanos se calientan, el agua se expande y aumentan los niveles del mar. Los océanos más cálidos también sobrecargan los sistemas climáticos, creando tormentas y huracanes más poderosos, así como incrementando el riesgo de precipitación e inundación", alertó.

A decir de Michael E. Mann, profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania, el calentamiento continuará hasta que se alcancen las cero emisiones netas de carbono. En tanto, seguirán rompiéndose récords, como ocurrió en 2021.

El estudio "Another Record: Ocean Warming Continues through 2021 despite La Niña Conditions" se publicó en la revista científica "Advances in Atmospheric Sciences". Fue realizado por 23 investigadores de 14 instituciones de China, Estados Unidos e Italia.