The New York Times | Un gran número de personas forman largas filas para poder adquirir algunos víveres The New York Times | Los residentes llenan garrafones en las llaves de servicio colectivo The New York Times | En un parque donde se reúnen varios desplazados, un pequeño alimenta a un ave

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Jerusalém.- Los diplomáticos estaban enfrascados en frenéticas conversaciones el domingo para aliviar la crisis humanitaria en Gaza mientras una invasión terrestre israelí parecía inminente. Al mismo tiempo, Estados Unidos estaba desplegando un segundo portaaviones en el Mediterráneo oriental en medio de temores de una guerra más amplia. El domingo, António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, expresó estas preocupaciones y dijo: “Estamos al borde del abismo en Medio Oriente”. Funcionarios de Estados Unidos, Egipto y países del Medio Oriente intentaron aliviar lo que los funcionarios israelíes han llamado el “asedio” de Gaza, que ha provocado una grave escasez de alimentos, agua, gasolina y otros artículos esenciales en el territorio bloqueado. Las imágenes de vídeo del domingo mostraron filas de camiones detenidos en la carretera a Gaza en la ciudad egipcia de Arish, a unas 30 millas de la frontera que no se les permitió cruzar. Después de días de grave escasez de agua en Gaza, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, dijo el domingo que Israel había acordado restablecer el suministro de agua a un oleoducto que abastecía a la parte sur del enclave. Mientras las tropas israelíes se concentraban en la frontera, más de 2 millones de residentes de Gaza soportaron una cuenta regresiva de pánico antes del esperado inicio de una invasión terrestre del norte de Gaza. “Desarmaremos a Hamas”, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu a los ministros del gobierno el domingo en la primera reunión formal del nuevo gobierno de emergencia en tiempos de guerra de Israel, según un comunicado de su oficina. Israel, un país herido, movilizado para la guerra y dividido entre la angustia y la ira, ha llamado a filas a 360 mil reservistas militares. Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas de Israel, admitió en un discurso el domingo por la noche que los líderes de Israel no habían logrado mantener seguro al país. “Debemos decir, con honestidad, dolor y con la cabeza gacha: hemos fracasado”, dijo Smotrich, refiriéndose a los ataques de Hamas ocho días antes que llevaron a las peores masacres de israelíes desde la fundación del país hace 75 años. “No pudimos cumplir el contrato no escrito más importante entre un Estado y sus ciudadanos”. El ejército israelí también anunció lo que llamó un “camino hacia la seguridad” a lo largo de las calles del norte de Gaza. El ejército dijo que no llevaría a cabo ataques a lo largo de la ruta durante varias horas a última hora de la mañana y primeras horas de la tarde del domingo. “Durante esta ventana, aprovechen la oportunidad para avanzar hacia el sur desde el norte de Gaza”, dijeron los militares. Era el tercer día que Israel fomentaba un éxodo desde el norte de Gaza; el sábado, cubrió las calles con panfletos pidiendo a los residentes que se fueran. Las Naciones Unidas han estimado que casi un millón de residentes de Gaza han sido desplazados. Pero algunos en el norte del enclave dicen que mudarse será imposible. En el Hospital Al Shifa, el complejo médico más grande de la Franja de Gaza, los heridos llegaron el domingo. Mover a los pacientes sería logísticamente imposible y médicamente peligroso, dijo el director del hospital, Dr. Muhammad Abu Salima. Los bombardeos israelíes sobre Gaza las 24 horas del día continuaron a buen ritmo. La fuerza aérea israelí ha lanzado más de 6 mil bombas en Gaza durante la primera semana de combates, la mayoría de los ataques en el norte. Los objetivos previstos eran centros de comando operativos, complejos militares, puestos de lanzamiento de misiles antitanques y “puestos de observación”, dijeron los militares, aunque muchos objetivos estaban en áreas urbanas densas. Israel dice que los miembros de Hamas viven entre la comunidad civil y se esconden en hogares, escuelas y hospitales. Un avión de combate israelí también lanzó un misil que, según afirmó el ejército israelí, mató a Billal Al Kedra, descrito por Israel como un comandante de Hamas responsable de la masacre en el Kibbutz Nirim de Israel el 7 de octubre. Los ataques de represalia de Israel han matado al menos a 2 mil 670 personas en Gaza durante la semana pasada, según el Ministerio de Salud palestino. Los medios de comunicación palestinos informaron el domingo que un ataque israelí contra una casa en Rafah, cerca del cruce fronterizo cerrado con Egipto, había matado al menos a 17 miembros de una familia. Funcionarios israelíes dijeron durante el fin de semana que de las 1,300 personas asesinadas en Israel por militantes de Hamas durante la incursión del 7 de octubre, al menos 258 eran soldados israelíes. Los hospitales de Israel informaron el domingo que 377 personas seguían recibiendo tratamiento por las heridas sufridas en los ataques de Hamas. En medio del creciente número de muertos, la geopolítica rondaba el conflicto. Las operaciones de Israel en Gaza fueron criticadas tanto por su vecino Egipto como por China. Ambos países utilizaron un lenguaje similar en sus críticas. Justo antes de su reunión del domingo con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el presidente Abdel-Fattah el-Sissi de Egipto dijo que el ataque de Israel contra Gaza había excedido “el derecho de autodefensa” y se había convertido en “un castigo colectivo”, según La Prensa Asociada. El encuentro entre Blinken y el-Sissi se volvió personal cuando el presidente criticó al secretario por decir la semana pasada que, como judío, se había visto profundamente afectado por los ataques de Hamas. PUBLICIDAD