Agresor de opositor surcoreano le pidió autógrafo

Seúl, Corea del Sur.- Lee, de 59 años, líder del principal partido opositor, el Partido Demócrata, fue trasladado en avión a un hospital de Seúl después de recibir tratamiento de emergencia en Busan. El partido de Lee dijo más tarde que se está recuperando en una unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl tras una operación de dos horas. El ataque ocurrió mientras Lee caminaba entre una multitud de periodistas y otras personas después de un recorrido por el sitio propuesto para un nuevo aeropuerto en Busan. El atacante se acercó a Lee, le dijo que quería su autógrafo y luego lo apuñaló en el lado izquierdo del cuello, dijo en una sesión informativa el oficial de la Policía de Busan, Sohn Jae-han. Agregó que los funcionarios del Partido Demócrata rápidamente sometieron al atacante antes de que los agentes de la Policía lo detuvieran. Dijo que 41 efectivos fueron desplegados en la zona para controlar la multitud y gestionar el tráfico. Imágenes de televisión mostraron a Lee, con los ojos cerrados, tirado en el suelo mientras una persona le presionaba un pañuelo en el cuello. Un testigo, Jin Jeong-hwa, dijo a la televisión YTN que Lee había sangrado mucho. Los videos que circularon en las redes sociales mostraban al sospechoso usando una corona de papel que decía "Soy Lee Jae-myung", en un posible intento de hacerse pasar por un partidario. Sohn dijo que el sospechoso, de unos 67 años, contó a los investigadores que compró el cuchillo de 18 centímetros en línea. Aseguró que la Policía investiga el motivo del ataque. Otros agentes confirmaron a The Associated Press que se espera que la Policía solicite que el sospechoso sea arrestado formalmente por presunto intento de asesinato porque dijo a los investigadores que tenía la intención de matar a Lee. El Partido Demócrata de Lee calificó el incidente como "un ataque terrorista y una grave amenaza a la democracia". Pidió a la policía que realizara una investigación rápida y exhaustiva.