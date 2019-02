Caracas.- Juan Guaidó que se proclamó "Presidente encargado" de Venezuela el pasado 23 de enero, aseguró este martes que pronto retornará a Venezuela para ejercer funciones en la Cámara y como jefe de Estado, aunque no precisó una fecha exacta.

"No asumimos este compromiso para luchar desde afuera, por eso, pronto estaré en Venezuela para ejercer mis funciones como presidente (encargado)", dijo el líder opositor en un mensaje difundido a través de cuenta de Twitter.

Después de mantener reuniones en Bogotá con líderes de la región y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se espera que Guaidó regrese a sus actividades tras su abierto desafío al fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que le prohibió a fines de enero cruzar las fronteras.

Ahora Maduro tendrá que decidir si causa un escándalo internacional intentando arrestar al opositor o si permite que Guaidó, jefe del Congreso dominado por la Oposición, ignore las órdenes de instituciones vinculadas al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), erosionando su autoridad.

Maduro dijo el opositor venezolano debe respetar la ley y que si regresa al país tendrá que ver la cara de la justicia, según una reciente entrevista con la cadena ABC.

"Es un gran problema para el Gobierno manejar el tema Guaidó porque le creció políticamente demasiado", dijo Luis Salamanca, politólogo y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.

Guaidó invocó la Constitución para asumir el 23 de enero pasado la presidencia interina del país, declarando a Maduro un usurpador por haber sido reelegido en mayo del año pasado en una votación ampliamente boicoteada por la Oposición y descrita por buenas partes de la comunidad internacional como una farsa.

Instituciones como la Fiscalía General, el Tribunal Supremo y la Contraloría, todas abiertamente aliadas con Maduro, abrieron investigaciones a Guaidó en las últimas semanas.

Pero ninguna de ellas ha buscado su arresto ni lo ha acusado formalmente. Hasta ahora, las autoridades han congelado sus cuentas bancarias y le han prohibido los viajes al extranjero.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

"Desearía que vuelva", dijo Martha Sánchez, una recepcionista de 65 años que confesó haber bajado de peso porque no le alcanza su salario equivalente a 10 dólares mensuales. "Ha demostrado ser un político con empuje y que nos ha dado esperanza".

La semana pasada, Guaidó atravesó el país en una caravana y entró a tierra colombiana por un paso clandestino en algún lugar de la porosa frontera de 2 mil 200 kilómetros, con ayuda de militares venezolanos, según afirmó. Se espera que regrese de la misma manera.

El equipo de Guaidó ha ganado el control de cruciales activos fuera del país, incluida la refinadora Citgo, la filial en Estados Unidos de la estatal petrolera PDVSA, pero aún no controla las fuerzas armadas ni las operaciones de sus puertos o el Banco Central.

El Gobierno de Maduro le ha permitido en gran medida llevar a cabo actividades políticas, como mítines y conferencias de prensa, pero parece poco dispuesto a encarcelarlo, incluso ahora que se ha mostrado en rebelión a restricciones legales.

"(Maduro) tiene mucho más que perder al detener a Guaidó que dejarlo entrar", dijo el analista político Dimitris Pantoulas.

"La detención del Guaidó sería un acto que pondría al mundo de tomar decisiones urgentes y contundentes lo más pronto posible, y con los ojos todos puestos en Venezuela (...) estas acciones serían muy fuertes contra él (Maduro)", explicó.

El Gobierno de Donald Trump advirtió hoy al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, que cualquier daño contra el líder opositor Juan Guiadó sería "una de sus últimas decisiones" y consideró "irresponsable" descartar el uso de la fuerza en Venezuela acordada en el Grupo de Lima.

"Francamente creo que sería la peor decisión y a lo mejor una de las últimas decisiones que tomaría Nicolás Maduro si algún tipo de daño le cayera a Juan Guaidó", añadió el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.