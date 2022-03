Afirma EU que Rusia ha lanzado 480 misiles en Ucrania

Washington.- Un funcionario de Estados Unidos informó que Rusia ha lanzado 480 misiles contra territorio ucraniano al tiempo que las tropas rusas avanzan en el sur, pero están en su mayoría detenidas en el norte.

El funcionario dijo que aproximadamente el 90% del poder de combate ruso que había sido desplegado alrededor de Ucrania se encuentra ahora en el país.

En específico, el funcionario señaló que la mayoría de los lanzamientos de misiles rusos desde el inicio de la guerra —o más de 230 de ellos— provienen de sistemas móviles dentro de Ucrania. Más de 150 misiles han sido disparados desde Rusia, más de 70 desde Bielorrusia y solo una pequeña cantidad desde embarcaciones en el Mar Negro. Las defensas aéreas ucranianas continúan intactas y han sido efectivas contra los misiles, agregó el funcionario.

El oficial, que habló a condición del anonimato al discutir valoraciones militares, dijo que los avances de las fuerzas rusas en el sur han sido favorecidos por la presencia de ocho años del país invasor en Crimea, donde Rusia ha construido infraestructura y sistemas para mantener a las tropas. Como resultado, las cadenas de abastecimiento para las tropas en el sur son mucho más cortas y efectivas.

El funcionario afirmó que Estados Unidos no ha detectado ninguna actividad naval rusa u otras maniobras perceptibles de parte Rusia para avanzar a Odesa. Aclaró que no está negando los reportes ucranianos de actividad en el área, pero subrayó que Estados Unidos no los puede confirmar de manera independiente.

Sin embargo, añadió, el gobierno estadounidense cree que el objetivo de Rusia podría ser seguir adelante de Jersón hacia Mykolaiv, a fin de establecer una base de operaciones que pueda usar en un intento por rodear y apoderarse de Odesa.