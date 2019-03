Advierten a México sobre permitir el uso de mariguana

Viena, Austria— La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) recuerda a México en su informe de 2018, difundido en Viena, que cualquier medida que permita el uso del cannabis con fines no médicos contraviene los tratados contra los narcóticos.

Este órgano de la ONU menciona en su informe la decisión que tomó en octubre la Suprema Corte de considerar que la prohibición del consumo de cannabis con fines no médicos era inconstitucional porque los adultos tienen un "derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad" sin interferencia del Estado.

La JIFE se refiere a esa decisión al hablar de las novedades legislativas sobre el uso lúdico del cannabis.

Al respecto, recuerda que cualquier medida que permita el uso de cannabis con fines no médicos contraviene los tratados de fiscalización de drogas.

"La legalización del uso de cannabis con fines no médicos contraviene los tratados de fiscalización internacional de drogas", señala en su reporte este organismo independiente integrado en el sistema de Naciones Unidas.

Este organismo advierte que "es probable que la legalización del uso del cannabis con fines no médicos aumente su consumo entre los adultos al hacer el cannabis más ampliamente disponible, incluso a un precio inferior y en formas más potentes, como concentrados".

"En los próximos decenios, esa legalización probablemente también llevará a un aumento del número de nuevos consumidores entre los adolescentes y los adultos jóvenes", destaca el documento en el capítulo referido a la legalización del cannabis con fines no médicos.

Entre los riesgos, la JIFE menciona un probable crecimiento de las lesiones causadas por accidentes de tráfico, las psicosis y "los resultados psicosociales deficientes en adolescentes".

La JIFE se refiere a que un representante del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic) de México advirtió sobre los efectos perniciosos de la legalización de cannabis con fines no médicos durante una reunión de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas en abril de 2018.

La JIFE cita a la Secretaría de Salud al decir que las drogas más consumidas en México fueron el cannabis y la cocaína, mientras que el abuso de estimulantes de tipo anfetamínico y de heroína se mantuvieron estables.

Por otro lado, el informe de la JIFE recoge datos oficiales para decir que las tasas de homicidios en México aumentaron notablemente en 2017.

Si entre 2012 y 2016 hubo una media de 22 mil homicidios cada año, en 2017 esa cifra fue de 31 mil.

Los estados con el mayor número de homicidios fueron Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y el Estado de México, algo que la JIFE atribuye a actividades de grupos delictivos que se dedican a droga.