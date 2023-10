Advierte ONU un 'desastre' en Gaza mientras Israel contraataca a Hamás

The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times The New York Times

La ONU advierte de un "desastre" en Gaza mientras Israel contraataca a Hamás Más de 300 mil personas se han quedado sin hogar mientras la aviación israelí bombardea Gaza en represalia por el ataque de Hamás. El Secretario de Estado Antony Blinken prometió un firme apoyo a Israel al tiempo que pedía "todas las precauciones posibles" para proteger a los civiles. Mientras las tropas israelíes se acercaban a la frontera con Gaza antes de una posible invasión terrestre para desmantelar a Hamás, un funcionario de las Naciones Unidas advirtió el jueves de un "desastre" humanitario en el territorio bloqueado, donde seis días de bombardeos israelíes han dejado sin hogar a más de 300 mil personas y no había señales inmediatas de que se fuera a permitir la entrada de ayuda de emergencia. Israel estaba bombardeando la Franja de Gaza, de 140 kilómetros cuadrados, con ataques aéreos de una magnitud e intensidad nunca vistas en sus asaltos anteriores, incluso cuando se cree que Hamás mantiene allí a unos 150 rehenes. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 1.417 palestinos han muerto y otros 6.268 han resultado heridos desde el sábado. El Secretario de Estado Antony J. Blinken condenó el "reino del terror" de Hamás al reunirse con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu en Tel Aviv para mostrar el apoyo de Estados Unidos tras los ataques de Hamás en el sur de Israel que dejaron más de 1.200 muertos, el asalto más mortífero en el país en más de medio siglo. En Washington, un funcionario del Departamento del Tesoro dijo a los demócratas del Congreso que se bloquearía el acceso de Irán a 6.000 millones de dólares que el gobierno de Biden, como parte de un acuerdo que liberó el mes pasado a cinco estadounidenses encarcelados en Teherán, había enviado a Qatar para que fueran entregados a Irán con fines humanitarios. Irán ha respaldado públicamente los atentados de Hamás pero ha negado su implicación, y funcionarios estadounidenses han dicho que había motivos para dudar de que Irán estuviera directamente implicado en la planificación del atentado. En una conferencia de prensa en Tel Aviv, Blinken dijo que se había reunido con familiares de los estadounidenses y de los rehenes, e invocó los horrores del Holocausto al referirse a los atentados. Pero también sugirió la necesidad de moderación en los ataques sobre Gaza, pidiendo "todas las precauciones posibles para evitar dañar a civiles." He aquí lo último: La brutalidad del ataque de Hamás se hizo patente en las docenas de ciudades y una base militar atacadas: civiles, incluidos niños, muertos a tiros en casas, coches, calles y escondites. El ejército israelí declaró el jueves que sus tropas se estaban preparando "para la siguiente fase de la guerra", lo que indica que podría producirse una invasión terrestre de Gaza. Israel ha cortado el suministro de agua y electricidad a Gaza, donde el sistema sanitario "ha empezado a colapsarse", según el Ministerio de Sanidad. El personal de un hospital se esfuerza por atender a los heridos, que se hacinan en pasillos también llenos de personas que huyeron de sus hogares ante los ataques aéreos israelíes. Cerca de 340 mil personas se han visto desplazadas por el conflicto en Gaza, según Naciones Unidas. El número de estadounidenses confirmados muertos en los ataques de Hamás ascendió a 27, según la Casa Blanca. La administración de Biden dijo que Estados Unidos comenzaría a proporcionar vuelos chárter desde Israel el viernes para los estadounidenses que no habían podido salir. El Sr. Blinken tenía previsto viajar a Jordania y después a Qatar, donde el gobierno mantiene estrechos vínculos con Hamás y a menudo actúa como intermediario en situaciones con rehenes. Aunque los israelíes han mostrado en gran medida su solidaridad desde la masacre de Hamás, el gobierno de Netanyahu ha empezado a enfrentarse a una reacción violenta en algunos sectores por parte de personas indignadas por el fallo de seguridad. Herzi Halevi, jefe del Estado Mayor israelí, reconoció que el ejército no había cumplido con sus responsabilidades y dijo: "Aprenderemos, investigaremos, pero ahora es el momento de la guerra".