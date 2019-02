Advierte NASA pérdida de bloque de hielo

Ciudad de México- La Antártida está a punto de perder un bloque de hielo del doble de tamaño que la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, reportó la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El iceberg que se generará tendrá una superficie de por lo menos mil 700 kilómetros cuadrados, indicó la institución en un comunicado del 24 de febrero, sin señalar la fecha prevista para el desprendimiento.

El trozo se desprenderá debido al crecimiento de la llamada "grieta de Halloween" en el norte, que apareció por primera vez a finales de octubre de 2016.

Además, una fisura en la parte central de la plataforma que se mantuvo estable por 35 años comenzó a avanzar hacia el norte a una velocidad de cuatro kilómetros por año.

Cuando la grieta de Halloween se encuentre con la fisura, el territorio del oeste de la región se convertirá en un iceberg, cuya dirección es imprevisible.

"Aún no está claro cómo responderá la plataforma de hielo restante después de la ruptura, que representa un futuro incierto para la infraestructura científica y la presencia humana en la plataforma que se estableció por primera vez en 1955", apuntó la agencia.

Si bien el iceberg tendrá un tamaño dos veces más extenso que Nueva York, no será tan grande para los estándares antárticos y es probable que ni siquiera se encuentre entre los 20 principales.

No obstante, puede ser el de mayor tamaño que se desprende de la plataforma de hielo Brunt desde 1915, precisó la agencia.

El crecimiento de ambas grietas ha generado preocupación por la seguridad de las personas que trabajan en esta zona, en particular de la Estación Halley del British Antarctic Survey.

El rompimiento es parte normal del ciclo de vida de las plataformas de hielo, indicó la NASA, pero los cambios recientes son extraños para esta área.