Acusan irregularidades de Ucrania en reclutamiento de soldados

Kiev.- En una estación de metro, un oficial de reclutamiento llamado Oleksandr, uno de las docenas desplegados en diferentes lugares alrededor de Kharkiv, sacó a los jóvenes de la multitud recientemente, revisó los documentos y determinó si eran elegibles para el servicio militar.

Se está llevando a cabo una campaña nacional en Ucrania para reclutar, registrar y reclutar hombres, una respuesta predecible para un país en guerra. Esa campaña incluye salir a las calles para encontrar soldados potenciales y emitir citaciones ordenándoles que se presenten en las oficinas de reclutamiento.

Pero el esfuerzo, especialmente el reclutamiento callejero, está generando acusaciones de que es secreto y arbitrario, que viola las propias reglas del gobierno y que a veces recluta a los que no quieren mientras desprecia a los que sí quieren. También ha dado lugar a un juego del gato y el ratón entre los reclutadores y los hombres que intentan evitarlos.

Reclutadores como Oleksandr, que no dio su nombre completo porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dicen que emiten citaciones para registrarse solo a aquellos que quieren luchar. “Les preguntamos, ¿tienen entrenamiento militar y quieren servir en la guerra?”, dijo.

Pero algunos de los que están en el extremo receptor dicen que nunca se les dio la opción de no ir, mientras que hay informes de hombres que están ansiosos por luchar y que fueron rechazados por razones que parecen de naturaleza burocrática.

Una petición firmada por más de 25 mil ucranianos, el umbral para exigir que responda el presidente Volodymyr Zelensky, solicita la prohibición de emitir citaciones en puestos de control, gasolineras y otros lugares públicos. Le pide que establezca un proceso transparente de cuándo las personas puedan ser convocadas.

“Hay mucha gente dispuesta que está motivada, que tiene experiencia de combate, pero no puede incorporarse al servicio, porque en muchos lugares reclutaron precisamente en la calle a gente que no tiene experiencia”, decía la petición.

Denis, de 29 años, dijo que recientemente le entregaron una citación que no quería afuera de un supermercado de Kharkiv. Pero en la oficina de reclutamiento, “mentí y dije que no tenía ningún entrenamiento militar”, recordó, una mentira que puede no ser descubierta porque sus registros están en una parte diferente de Ucrania. Denis, quien no quiso que se publicara su apellido por temor al castigo, agregó: “Conozco a muchachos que ni siquiera salen de sus departamentos porque tienen miedo de recibir una citación, pero también conozco a muchas personas que quieren luchar."

Ucrania ha tenido servicio militar obligatorio durante mucho tiempo, y los hombres jóvenes deben hacer el servicio militar a menos que entren en una categoría exenta, como estar matriculados en una universidad, tener una discapacidad o tener al menos tres hijos. Después de que comenzó la guerra, todos los hombres no exentos de entre 18 y 60 años debían registrarse en sus oficinas locales de reclutamiento y someterse a un examen médico para un posible servicio, pero la aplicación y el mantenimiento de registros han sido irregulares.

Los funcionarios del gobierno dicen que hasta ahora solo se ha reclutado a aquellos con experiencia militar o habilidades específicamente necesarias, pero es probable que otros sean llamados a medida que continúa la guerra. Los críticos dicen que el reclutamiento no ha sido tan selectivo como lo pintan los funcionarios y que, con los militares a cargo del reclutamiento, registro y redacción, el proceso está envuelto en secreto, con poca transparencia sobre los estándares aplicados a cada paso.