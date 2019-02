Acusan decomiso de ayudas en Venezuela

Caracas— Diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela denunciaron que la Policía realizó el viernes un allanamiento sin orden judicial y decomisó medicamentos y leche infantil en una sede de una organización no gubernamental que apoya el ingreso de ayuda humanitaria al país petrolero.

El Parlamento, bajo control opositor, impulsa el ingreso de medicinas y suplementos alimenticios para al menos 250 mil personas que dicen están en riesgo por desnutrición y enfermedades crónicas, una asistencia que el gobierno de Nicolás Maduro califica de "limosna" mientras niega que el país sufra una crisis humanitaria.

Maduro ha dicho que no permitirá el ingreso de toneladas de ayuda en comida y medicamentos que se han almacenado en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta y que la Oposición ha dicho que "sí o sí" llegará el 23 de febrero.

El diputado Miguel Pizarro dijo en un comunicado que el allanamiento se produjo en la sede de Manos por la Vida (Mavid), un grupo no gubernamental que distribuye medicamentos a personas con VIH.

"(La Policía) decomisó, este viernes, donaciones que se encontraban en la sede de la Fundación Mavid, entre las cuales se incluyen medicinas y leche para madres en gestación y niños con VIH/Sida", dijo Pizarro, quien encabeza la comisión legislativa de seguimiento a la ayuda humanitaria.

El director de Mavid, Eduardo Franco, dijo a periodistas que los agentes dañaron la puerta principal.

"(Salieron) llevándose los insumos y medicamentos, la leche de los niños, los medicamentos (...) no tenían orden de allanamiento y no dieron ningún tipo de explicación", aseguró.

Franco agregó que en la sede de la entidad en Valencia, ciudad ubicada a 150 kilómetros al suroeste de Caracas, había 12 cajas de leche o fórmula para bebés de cero a seis meses y 12 cajas de medicamentos antirretrovirales, entre otras cosas.

El Ministerio de Comunicación no respondió una solicitud de comentarios.