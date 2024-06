Acusan campaña de influencia de Israel en redes

Gaza, Franja de Gaza.- Israel organizó y pagó el año pasado una campaña de influencia dirigida a los legisladores y al público estadounidense con mensajes proisraelíes, con el objetivo de fomentar el apoyo a sus acciones en la guerra en la Franja de Gaza, según funcionarios involucrados en el esfuerzo y documentos relacionados con la operación.

La campaña encubierta fue encargada por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel, un organismo gubernamental que conecta a los judíos de todo el mundo con el Estado de Israel, dijeron cuatro funcionarios israelíes. El Ministerio asignó alrededor de 2 millones de dólares a la operación y contrató a Stoic, una empresa de marketing político en Tel Aviv, para llevarla a cabo.

La campaña comenzó en octubre y permanece activa en la red social X. En su apogeo, utilizó cientos de cuentas falsas que se hacían pasar por estadounidenses reales en X, Facebook e Instagram para publicar comentarios a favor de Israel. Los relatos se centraron en los legisladores estadounidenses, particularmente los que son negros y demócratas, como el representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Nueva York, y el senador Raphael Warnock de Georgia, con publicaciones instándolos a continuar financiando al Ejército de Israel.

ChatGPT, el chatbot impulsado por inteligencia artificial, se utilizó para generar muchas de las publicaciones. La campaña también creó tres sitios de noticias falsos en inglés con artículos proisraelíes.

La conexión del Gobierno israelí con la operación de influencia, que The New York Times verificó con cuatro miembros actuales y anteriores del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y documentos sobre la campaña, no se había informado anteriormente. FakeReporter, un organismo israelí de vigilancia de la desinformación, identificó el esfuerzo en marzo. La semana pasada, Meta, propietaria de Facebook e Instagram, y OpenAI, que fabrica ChatGPT, dijeron que también habían encontrado e interrumpido la operación.

La campaña secreta muestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar Israel para influir en la opinión estadounidense sobre la guerra en Gaza. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo uno de los aliados más firmes de Israel, y el presidente Joe Biden firmó recientemente un paquete de ayuda militar de 15 mil millones de dólares para el país. Pero el conflicto ha sido impopular entre muchos estadounidenses, que han pedido a Biden que retire su apoyo ante las crecientes muertes de civiles en Gaza.

La operación es el primer caso documentado de que Israel organiza una campaña para influir en el Gobierno de Estados Unidos, dijeron expertos en redes sociales. Si bien las campañas coordinadas respaldadas por gobiernos no son infrecuentes, suelen ser difíciles de probar. Se cree ampliamente que Irán, Corea del Norte, China, Rusia y Estados Unidos respaldan esfuerzos similares en todo el mundo, pero a menudo enmascaran su participación subcontratando el trabajo a empresas privadas o ejecutándolos a través de un tercer país.

"El papel de Israel en esto es imprudente y probablemente ineficaz", dijo Achiya Schatz, director ejecutivo de FakeReporter.

"Que Israel dirigiera una operación que interfiere en la política estadounidense es extremadamente irresponsable".

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora de Israel negó su participación en la campaña y dijo que no tenía conexión con Stoic. Stoic no respondió a las solicitudes de comentarios.

La campaña no tuvo un impacto generalizado, dijeron Meta y OpenAI la semana pasada. Las cuentas falsas acumularon más de 40 mil seguidores en X, Facebook e Instagram, según descubrió FakeReporter. Pero muchos de esos seguidores pueden haber sido bots y no generaron una gran audiencia, dijo Meta.

La operación comenzó apenas unas semanas después del ataque del 7 de octubre. Decenas de nuevas empresas tecnológicas israelíes recibieron correos electrónicos y mensajes de WhatsApp ese mes invitándolos a unirse a reuniones urgentes para convertirse en "soldados digitales" de Israel durante la guerra, según mensajes vistos por el Times. Algunos de los correos electrónicos y mensajes fueron enviados por funcionarios del Gobierno israelí, mientras que otros provinieron de incubadoras y empresas emergentes de tecnología.

La primera reunión se celebró en Tel Aviv a mediados de octubre. Parecía ser una reunión informal donde los israelíes podían ofrecer voluntariamente sus habilidades técnicas para ayudar en el esfuerzo bélico del país, dijeron tres asistentes. También participaron miembros de varios ministerios gubernamentales.

A los participantes se les dijo que podrían ser "guerreros de Israel" y que se podrían realizar "campañas digitales" en nombre del país, según grabaciones.

El Ministerio de Asuntos de la Diáspora encargó una campaña dirigida a Estados Unidos, dijeron los funcionarios israelíes. Se fijó un presupuesto de unos 2 millones de dólares, según un mensaje visto por el Times.

Stoic fue contratado para dirigir la campaña. En su sitio web y en LinkedIn, Stoic dice que fue fundada en 2017 por un equipo de estrategas políticos y comerciales y se autodenomina una empresa de marketing político e inteligencia empresarial. Es posible que se hayan contratado otras empresas para realizar campañas adicionales, dijo un funcionario israelí.

Muchas de las cuentas falsas de la campaña en X, Instagram y Facebook se hicieron pasar por estudiantes estadounidenses ficticios, ciudadanos preocupados y electores locales. Las cuentas compartían artículos y estadísticas que respaldaban la posición de Israel en la guerra.

La operación se centró en más de una docena de miembros del Congreso, muchos de los cuales son negros y demócratas, según un análisis de FakeReporter. El representante Ritchie Torres, demócrata de Nueva York, que habla abiertamente de sus opiniones pro israelíes, fue blanco de los esfuerzos además de Jeffries y Warnock.

Algunas de las cuentas falsas respondieron a publicaciones de Torres en X comentando sobre el antisemitismo en los campus universitarios y en las principales ciudades de Estados Unidos. En respuesta a una publicación de Torres del 8 de diciembre en X sobre seguridad contra incendios, una cuenta falsa respondió: "Hamas está perpetrando el conflicto", refiriéndose al grupo militante islámico. La publicación incluía un hashtag que decía que los judíos estaban siendo perseguidos.

En Facebook, las cuentas falsas publicaron en la página pública de Jeffries preguntándole si había visto un informe sobre el empleo de miembros de Hamas en Gaza por parte de las Naciones Unidas.

Torres, Jeffries y Warnock no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La campaña también creó tres sitios de noticias falsas con nombres como Non-Agenda y UnFold Magazine, que robaron y reescribieron material de medios como CNN y The Wall Street Journal para promover la postura de Israel durante la guerra, según el análisis de FakeReporter. Las cuentas falsas en Reddit luego se vinculaban a los artículos de los llamados sitios de noticias para ayudar a promocionarlos.

El esfuerzo fue chapucero. Las imágenes de perfil utilizadas en algunas cuentas a veces no coincidían con las personas ficticias que cultivaban y el lenguaje utilizado en las publicaciones era forzado.

La semana pasada, Meta y OpenAI publicaron informes que atribuyen la campaña de influencia a Stoic. Meta dijo que había eliminado 510 cuentas de Facebook, 11 páginas de Facebook, 32 cuentas de Instagram y un grupo de Facebook vinculado a la operación. OpenAI dijo que Stoic había creado personas y biografías ficticias destinadas a representar a personas reales en los servicios de redes sociales utilizados en Israel, Canadá y Estados Unidos para publicar mensajes antiislámicos. Muchas de las publicaciones permanecen en X.

X no respondió a una solicitud de comentarios.