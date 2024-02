Acusan arresto de mexicano en Qatar por orientación sexual

Ciudad de México.- Manuel Guerrero, mexicano residente en Qatar, fue arrestado por las autoridades de ese país por presunta posesión de droga la cual, afirma su familia, le fue implantada con la finalidad de detenerlo por su orientación sexual.

El mexicano, acusan, ha sufrido bajo custodia torturas psicológicas y vulneración a sus derechos humanos.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Comité Manuel Guerrero, creado para denunciar el caso en redes sociales, el hombre de 44 años, quien tiene nacionalidad mexicana y británica, fue detenido arbitrariamente por autoridades qatarís el 4 de febrero, en Doha. Guerrero llevaba 7 años viviendo en el país y trabajaba en una aerolínea.

"Fue muy complicado, estaba desaparecido, tuvimos que estarlo buscando, presionar a las Embajadas y que sus amigos lo buscaran presencialmente, hasta que logramos encontrar que estaba detenido", contó Enrique Guerrero Aviña, abogado y hermano de Manuel en entrevista con Grupo Reforma.

"A partir de mucho batallar, lleva 23 días detenido, en los que ha podido externar una carta donde narró todo lo que ha ocurrido".

Familiares de Manuel denunciaron que ha sufrido tortura psicológica por parte de las autoridades, quienes además de ubicarlo en una celda de aislamiento, le negaron el derecho a un abogado, un intérprete, le han hecho firmar documentos en árabe, e intentaron forzarlo a identificar en sus contactos a otros miembros de la comunidad LGBTQ+.

Además, Manuel vive con VIH y ha sido negado de su tratamiento antirretroviral, lo que pone en riesgo su vida.

De acuerdo con el comunicado, con el objetivo de detenerlo por su orientación sexual, la Policía qatarí utilizó una cuenta falsa de la aplicación Grindr, una plataforma de citas usada por hombres homosexuales y miembros de la comunidad LGBTQ+.

La noche del 4 de febrero, Manuel se encontraría con la supuesta persona con quien acordó una cita a través de esta aplicación, pero en su lugar fue detenido de manera arbitraria. El Comité denunció que autoridades le sembraron "un cuarto de gramo de metanfetaminas para incriminarlo por el delito de posesión de drogas".

"El detener a una persona por concertar una cita en una aplicación como Grindr no es ningún delito, y no puede serlo aunque Qatar sostenga que la homosexualidad es un delito, esto viola los derechos humanos", declaró el hermano de Manuel.

Las leyes de Qatar criminalizan los actos consensuados entre hombres, los cuales son penados con cárcel.

Además de la carta, Enrique ha podido contactarse con su hermano a través de dos reuniones en Qatar, pero denunció obstaculización por parte de autoridades.

"No me permitieron entregarle un documento para que me firmara para solicitar su medicina. Yo quería que me firmara un oficio donde él solicite sus retrovirales y no me fue permitido. Lo que hay es una constante y sistémica situación de mantenerlo incomunicado", contó Enrique.

"Lo que vemos es que las autoridades qatarís tienen un sistema legal que les permite violar derechos humanos, el cual usan y abusan".

La Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó un comunicado en el que informó que ha estado atenta a la evolución del caso y ha estado en contacto con familiares del detenido. Precisó que debido a la doble nacionalidad de Manuel, el Consulado de Reino Unido ha sido el encargado de las gestiones diplomáticas con autoridades de Doha.

Sin embargo, su familia insiste en que esta respuesta no es suficiente.

"Lo que tenemos es una posición muy tibia de la SRE, no ha habido una definición del tema, al contrario, lo que han hecho es dar un acompañamiento muy básico so pretexto de que no pueden intervenir en la soberanía de otro país", explicó Enrique.

"Obviamente no fijan una postura y es necesario que fijen una porque no sólo la libertad sino la vida de un ciudadano mexicano está en riesgo".

Además, Enrique dijo que se ha solicitado una reunión pero no han recibido respuesta.

La familia exige a los Gobiernos de Inglaterra y México que se manifiesten por la liberación y repatriación de Manuel Guerrero.

"No es admisible que una persona sea detenida por su orientación sexual", finaliza el hermano del mexicano.