Acusa Correa ataques a gobiernos de izquierda

Ciudad de México— El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, aseveró que los gobiernos de izquierda están bajo constante ataque.

"Los gobiernos progresistas están bajo constante ataque, las élites y sus medios de comunicación no nos perdonan ningún error, buscan bajarnos la moral, hacernos dudar de nuestras convicciones, propuestas y objetivos", expuso durante su visita a México.

En una conferencia magistral organizada por el Instituto de Formación Política de Morena, Correa indicó que la estrategia del ataque es a través del supuesto fracaso del modelo económico de izquierda y la falta de fuerza moral de los gobiernos de izquierda.

"Una recesión continental la asocian a las políticas económicas, no a las estructuras de nuestras economías, o en otros casos pretenden hacer creer que en pocos años se podían cambiar esas estructuras y el no

haberlo logrado supuestamente es una muestra del fracaso de la izquierda", manifestó.

"Mientras que a los gobiernos de derecha se les criticaba no haber hecho nada, a los gobiernos de izquierda se les critica no haber hecho todo", agregó.

Correa pidió asilo político a Bélgica en noviembre de 2018 luego de que fuera acusado por el delito de plagio del exasambleísta Fernando Balda en la capital colombiana en agosto de 2012.

En su ponencia, frente a jóvenes afiliados a Morena, el ex Mandatario ecuatoriano advirtió que existe una hipocresía mundial en la lucha contra la corrupción.

"Se buscó perversamente no solo destruir el modelo, sino destruir todos los avances logrados sobre la base de amplificar y generalizar problemas que son ineludibles en el ejercicio del poder", acusó.

En ese sentido, indicó que actualmente América Latina está en disputa y recomendó a los morenistas acabar con los poderes fácticos desde el poder "popular".

"Ganar las elecciones no es ganar el poder, siguen los poderes fácticos. Desde el poder, parte del poder político, es construir ese poder popular", dijo al ser cuestionado sobre la probabilidad de que regrese la derecha al poder en México.

"Ustedes han ganado una elección, ahora hay que ganarle a los poderes fácticos", añadió.

Expuso que no se va a cambiar nada en 10 meses y no todo en 6 años.

"Hay que estar conscientes de eso, que va a haber errores, pero eso no significa que el presidente sea deshonesto, pero va a haber traidores que le van a dar razón a la derecha", alertó.

Correa vino a México con el objetivo principal de reunirse con Alberto Fernández, Presidente electo de Argentina, quien también estuvo en el país durante seis días.