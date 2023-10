Acusa Casa Blanca a Rusia de ejecutar a sus propios soldados

Washington DC, Estados Unidos.- La Casa Blanca dijo hoy que Rusia está ejecutando a soldados que no han seguido órdenes y amenazando a unidades enteras con la muerte si se retiran del fuego de artillería ucraniana.

Es un desarrollo que los funcionarios de seguridad nacional de los Estados Unidos creen que refleja los problemas de moral de Rusia después de 20 meses de su agotadora invasión de Ucrania, según dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

"Es reprensible pensar que ejecutarían a sus propios soldados porque no quisieron seguir órdenes y ahora amenazar con ejecutar unidades enteras, es bárbaro", dijo Kirby a los periodistas.

"Pero creo que es un síntoma de cuán mal están haciendo los líderes militares de Rusia y de lo mal que han manejado esto desde una perspectiva militar."

La Casa Blanca ha reducido y divulgado hallazgos de inteligencia sobre la acción rusa a lo largo de la guerra. En el pasado, la Administración ha afirmado que ha actuado para divulgar la inteligencia con el fin de resaltar los planes de desinformación rusa y otras actividades, para que los aliados mantengan una visión clara de la intención de Moscú y para que Rusia lo piense dos veces antes de llevar a cabo una operación.

Esta última revelación de información sobre las dificultades de Rusia se produce mientras el Presidente Joe Biden presiona a la Cámara controlada por los republicanos para que apruebe más fondos para Ucrania, ya que Kiev intenta repeler a Rusia en una guerra que no tiene fin a la vista.

Kirby hizo referencia a esta información mientras renovaba un llamado al Congreso para que apruebe una solicitud de financiamiento suplementario de casi 106 mil millones de dólares que Biden presentó la semana pasada. La solicitud de financiamiento incluye más de 61 mil millones de dólares para Ucrania.

"El Presidente Putin no está renunciando a sus aspiraciones de tomar toda Ucrania, y mientras Rusia continúe su brutal asalto, debemos seguir apoyando al pueblo ucraniano y su autodefensa, porque sus intenciones son claras", dijo Kirby.

"Putin básicamente dijo que si se detiene el suministro de armas occidentales a Ucrania, Ucrania tendría una semana de vida. Así que, para garantizar que podamos seguir haciéndolo, es fundamental que el Congreso se involucre y apruebe las solicitudes suplementarias que el Presidente presentó la semana pasada."

Kirby no proporcionó detalles sobre la cantidad de tropas rusas ejecutadas por no seguir órdenes ni ejemplos específicos de unidades amenazadas con la ejecución por retirarse del fuego ucraniano.

Se informó que la empresa militar Wagner Group tenía la práctica de ejecutar a aquellos que huían. Los soldados contratados fueron retirados de Ucrania después de que su líder, Yevgeny Prigozhin, protagonizara una rebelión armada en junio. También ha habido informes, incluyendo los del Ministerio de Defensa británico, de que el ejército ruso regular ha desplegado "tropas de barrera" que amenazan con disparar a los desertores.

"Están tan desesperados por lograr algún tipo de avance, especialmente en las áreas de Donbás y Donetsk, que están literalmente lanzando a jóvenes que no han sido adecuadamente entrenados, no han sido equipados adecuadamente y ciertamente no están siendo liderados adecuadamente", dijo Kirby.