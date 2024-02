Acuerda UE nuevo paquete de ayudas para Ucrania

Bruselas.- Los líderes de los 27 países de la Unión Europea cerraron el jueves un acuerdo para entregar a Ucrania un nuevo paquete de ayudas de 50 mil millones de euros (54 mil millones de dólares), a pesar de las amenazas de veto por parte de Hungría.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció el acuerdo poco más de una hora después del inicio de la cumbre en Bruselas.

“Tenemos un acuerdo", escribió Michel en X, antes Twitter, añadiendo que la medida “asegura una financiación firme, previsible y a largo plazo para Ucrania” y demuestra que “la UE está asumiendo el liderazgo y la responsabilidad en el apoyo a Ucrania; sabemos lo que hay en juego”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, calificó la decisión como “muy importante”.

En diciembre, los otros 26 líderes acordaron un paquete de 50 mil millones de euros para este año y hasta 2027, y pactaron que Ucrania opte a la adhesión al bloque.

Pero el paquete financiero forma parte de una revisión del presupuesto comunitario a siete años, que debe ser aprobada por unanimidad.

Un funcionario comunitario, que pidió no ser identificado porque la cumbre no había terminado, dijo que los líderes acordaron que la Comisión propondría una revisión del presupuesto en dos años, si se considera necesario. Pero no incluiría una nueva posibilidad de veto, agregó.

Casi dos años después de la invasión rusa de Ucrania, la guerra está prácticamente paralizada y la economía ucraniana necesita ayuda desesperadamente. Pero las luchas políticas en el seno de la UE y en Estados Unidos están privando a Kiev de una fuente de financiamiento a largo plazo.

“El apoyo financiero continuado de la UE a Ucrania reforzará la estabilidad económica y financiera en el largo plazo, lo que no es menos importante que la ayuda militar y la presión de las sanciones a Rusia", escribió Zelenskyy en X el jueves.

A su llegada a la reunión, muchos de sus homólogos lo criticaron, acusándolo de chantaje y de juegos políticos que socavan el respaldo a Ucrania y la economía de la nación asolada por la guerra.

Además, sigue aumentando la preocupación porque el apoyo público para seguir inyectando fondos a Ucrania haya empezado a disminuir, aunque una victoria de Rusia podría amenazar a la seguridad de toda Europa.

Por su parte, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, indicó que “queremos finalizar lo que comenzamos en diciembre” y destacó que los 50 mil millones de euros presupuestados para Ucrania son “necesarios urgentemente”.