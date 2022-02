Activa OTAN por primera vez Fuerza de Respuesta en el este de Europa

Associated Press Associated Press Associated Press

Bruselas.- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este viernes que el presidente estadounidense Joe Biden y sus homólogos acordaron enviar partes de la fuerza de respuesta de la organización a proteger a los aliados en el este de la invasión de Rusia a Ucrania. Stoltenberg no precisó cuántas tropas se desplegarían, pero confirmó que la medida involucraría poder terrestre, marítimo y aéreo. La fuerza de respuesta de la OTAN puede contar con hasta 40 mil soldados, pero Stoltenberg dijo que no se desplegaría toda. También se enviarán partes de un grupo conocido como Fuerza de Tarea Conjunta de Muy Alta Disponibilidad (VJTF), que actualmente está dirigida por Francia. Por primera vez en la historia, la Fuerza de Respuesta de la OTAN se activó como medida defensiva en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, indicó CNN. Con información de Associated Press y CNN.