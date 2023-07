Acecha a España la ultraderecha

Ciudad de México- Después de unas elecciones municipales y autonómicas que redujeron el control político de los socialistas y dieron un impulso a la derecha, los comicios generales del próximo 23 de julio definirán si finalmente España se une o no a una creciente lista de países europeos donde la ultraderecha está al mando.

Con banderas antimigrantes, nacionalistas, populistas y en contra de la diversidad sexual, la reciente victoria de Giorgia Meloni en Italia, la consolidación de Viktor Orbán en Hungría, el avance de Marine Le Pen en Francia, y el ascenso de conservadores y ultraderechistas en Suecia, Grecia y Alemania son la antesala de lo que, según los analistas, podría ser una victoria de Vox -con el Partido Popular como palanca- en territorio español si la izquierda no logra unirse de cara a la elección.

"Tenemos por primera vez una derecha que, a diferencia de la derecha histórica -el centroderecha histórico del PP que era moderado-, ya responde, digamos, a una fuerza homologable a las europeas", explica en entrevista con REFORMA Raimundo Viejo Viñas, profesor de la Universidad de Barcelona y ex diputado español.

"Estamos todos en un nuevo escenario europeo que arroja esta nueva dinámica que a nivel global inauguró el trumpismo en Estados Unidos o Jair Bolsonaro en Brasil".

Lo que se elige en los comicios del 23J es a los integrantes de la Cámara de Diputados, que, con base en las fuerzas políticas más votadas, se designa al Presidente del Gobierno.

Para mantenerse en el cargo, el actual Presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, tendrá que recuperar el voto de millones de electores hartos de la política y desilusionados del proyecto político izquierdista de Podemos, que desde 2019 gobierna en coalición con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Esos votantes, a decir de Viejo Viñas, son parte de un creciente abstencionismo que benefició a la derecha y la ultraderecha española en las pasadas elecciones regionales y municipales del 28 de mayo, y acentuó el declive de Podemos, que, tras no pasar algunos de los proyectos progresistas que prometía y estancarse en disputas internas, fue perdiendo adeptos.

"(En los comicios locales) el Partido Socialista más o menos se mantiene por donde iba, no padece tanto, digamos, el abstencionismo, pero Podemos lo padece de una manera enorme, y en conjunto la izquierda acaba desgastándose, es decir, que, en España, si gana la derecha el 23 de julio, no es que gane la derecha es que pierde la izquierda por abstención", señala el ex diputado.

"La derecha está muy movilizada y la izquierda no conecta, y el gran problema de Sánchez (...) es que tenga capacidad de recuperar el voto perdido de un montón de gente que está harta de la política y que no se fía del Gobierno".

Durante los cuatro años del actual Ejecutivo de coalición, España logró afrontar la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania con una economía nacional relativamente estable: cerró el 2022 con un crecimiento del PIB del 5 por ciento y como el país con la tasa de inflación más baja de la eurozona, según el Banco Mundial.

En materia de derechos sociales, ha destacado, entre otras cosas, por el aumento del salario mínimo, subvenciones a la electricidad y el transporte y la puesta en marcha de financiamientos para salvar millones de empleos y el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar; mientras que en cuanto a derechos humanos ha logrado la aprobación de las históricas leyes trans y de eutanasia.

Sin embargo, buena parte de la población no ha estado al tanto de estos avances, particularmente debido a que Sánchez y sus Ministros, alejados en gran medida de los medios a lo largo de su gestión o centrándose en temas de choque internos, no han sabido comunicarlos como correspondía y, por tanto, al votante parece darle igual ir o no a las urnas o se cobija en discursos extremistas que toman esos espacios, considera en entrevista Paola Cannata Molero, politóloga española.

"Y aquí yo creo que el Gobierno debería reflexionar: cómo es posible que con este enorme trabajo no haya sabido aprovechar bien las maneras de contar a la ciudadanía todo lo que ha hecho", afirma la experta política.

"La ciudadanía ante tanto cambio, necesita certezas; la Administración y las fuerzas progresistas no las están dando, y por tanto la ciudadanía se cobija en otro tipo de certezas, de discursos más simplones que infunden miedo a lo desconocido".

El declive de Podemos

De acuerdo con Viejo Viñas, tras el fin de la dictadura franquista, surgieron cuatro grandes bloques sociales y políticos de los que nació la democracia en España: a la izquierda el Partido Comunista (que luego se convirtió en Izquierda Unida), a la derecha Alianza Popular (que después dio origen al PP), y en la centroizquierda y centroderecha el PSOE y Unión Centrodemocrático, respectivamente. No obstante, las fuerzas con más apoyos fueron el PSOE y el PP, y se fue consolidando un régimen político basado en las alternancias entre estos dos grupos.

Podemos nació como fuerza política tras el estallido social del 15 de mayo de 2011, conocido como 15M y que precedió a movimientos sociales en otros países, como el YoSoy132 en México. Entonces decenas de miles de jóvenes salieron a las calles para reclamar el fin del bipartidismo y mejores condiciones de vida, luego de la crisis financiera que en 2008 golpeó al mundo.

"A partir de ahí aparecen dos fuerzas políticas, primero Podemos (que se fusionó con Izquierda Unida), y después (el ahora casi extinto centroderechista) Ciudadanos, que desafían el antiguo bipartidismo", explica el profesor de la Universidad de Barcelona.

En un hito, Podemos logró obtener 71 diputados en las elecciones generales de 2016, muy cerca de los 85 que ganó el PSOE, y se consolidó como tercera fuerza política en el país, el momento cúspide de la agrupación, apunta por su parte Cannata Molero. Con la nueva configuración del mapa político, tras la moción de censura del popular Mariano Rajoy, el socialista Sánchez logró instalarse en el Gobierno con el apoyo de Podemos.

Sin embargo, las disputas y posterior separación de los entonces líderes de la formación izquierdista, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, como primera gran crisis de la formación, empezaron a cobrar factura y a encaminar al partido hacia el declive. En las elecciones de 2019, Podemos obtuvo su peor resultado: sólo 35 diputados.

Aunque ese año llegaron al Ejecutivo en alianza con los socialistas -en el primer Gobierno de coalición de España de su historia reciente-, las disputas internas no pararon y se mantuvieron hasta en los últimos meses, con los reflectores puestos principalmente en la Ministra de Igualdad y pareja de Iglesias, Irene Montero.

"Han sido guerras como muy infantiles, casi te diría, por cuotas de poder. Y es triste, porque realmente cuando surge Podemos, mucha gente pone su ilusión (en ellos...), era un espíritu y una forma de hacer política muy distinta a la que Podemos ha tenido en estos años, a partir del 2019", subraya Cannata Molero.

La última de las fracturas se dio por la "Ley del sólo sí es sí", una de las propuestas emblema de Igualdad para hacer frente a la violencia sexual. La norma, que ponía como centro el consentimiento, provocó en un inicio la rebaja de penas de cientos de personas encarceladas por el delito de violación, cuestión que aprovechó el ultraderechista Vox para atizar el rechazo social, mientras Montero y Podemos se estancaron en no saber cómo gestionar esos efectos, repartir culpas y no asumir la responsabilidad, según la politóloga.

El resultado de todo ello es que para estas elecciones Podemos ya no se presenta ni siquiera bajo sus propias siglas a las elecciones del 23J, sino que, sin otra alternativa, se aglutina con Sumar, una reciente plataforma izquierdista que busca recuperar el voto perdido y que está liderada por la Ministra del Trabajo, Yolanda Díaz -heredera del Partido Comunista-.

Posibles escenarios... y retrocesos

Para que Sánchez pueda seguir al mando tras los próximos comicios generales, el PSOE necesita obtener más de los 120 diputados que tiene hoy en día.

El actual Gobierno de coalición de los socialistas y Podemos cuenta con una mayoría simple de 155 bancas, por lo que para poder aprobar leyes importantes, con la requerida mayoría absoluta de 176 diputados, han tenido que apoyarse en otros socios parlamentarios que no forman parte del Gobierno y que igual y mayoritariamente han sido de izquierdas.

"Así que el Partido Socialista no puede permitirse sacar menos diputados de los que tiene, y el partido que ahora es Sumar -ya no es Podemos-, que iría a su izquierda y con el que tendría que sumar para formar un nuevo Gobierno, tendría que sumar lo suficiente para por lo menos, por lo menos, lograr lo mismo que tienen ahora", explica Cannata Molero.

"Esto no es nada fácil, sobre todo porque, bueno, viniendo de las elecciones del 28 de mayo, podríamos pensar, y resulta razonable pensar que el resultado que saque el Partido Popular, que es el partido de la derecha, fuera mayor el 23 de julio".

Las mejores encuestas dan a Sumar entre 30 y 37 bancas, similares al peor resultado que ha obtenido Podemos, en 2019.

La clave, coinciden ambos especialistas, está en el resultado que obtenga el ultraderechista Vox y cómo quedaría la suma entre ambos bloques: si Vox queda de cuarta fuerza, es probable que pierda la derecha, pero si queda de tercera, es probable que gane, y el popular Alberto Núñez Feijóo se convierta en el nuevo Presidente del Gobierno.

Ahora que el mapa regional se ha pintado casi de azul tras el 28M, ya se han visto los primeros cambios en los nuevos gobiernos municipales de coalición PP/Vox que vaticinarían un eventual Ejecutivo bajo el mando de estas agrupaciones, con la batuta, muy posiblemente, en la extrema derecha.

En el Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid), por ejemplo, se anunció la eliminación de los Puntos Violeta contra la violencia sexual de las fiestas patronales, puntos que la alianza tildó de "podemitas". Los Puntos Violeta son espacios instalados por los Ayuntamientos, durante festivales y fiestas patronales, y organizados por asociaciones feministas para disuadir violencias sexuales y apoyar a las víctimas de dichas agresiones. En Torrijos (Toledo), fue retirada la bandera LGBTI que ondeaba en la fachada del Ayuntamiento, y en todos los acuerdos de Gobierno en los que Vox ha facilitado Alcaldías al PP en Castilla-La Mancha, ha mostrado su intención de "expulsar la ideología" de las concejalías.

Y en comunidades autónomas como Extremadura o Valenciana, Vox ha conseguido eliminar cualquier alusión oficial a la violencia de género o violencia machista, para únicamente usar el término de violencia intrafamiliar.

"Vox yo creo que ha sido bastante claro en su discurso, un discurso bastante machista, contra el cambio climático, contra la identidad de diversas comunidades autónomas, va incluso contra la configuración territorial que tenemos en España", afirma Cannato Molero.

"O sea, el drama no es que Vox haya irrumpido o se haya posicionado como fuerza política, el drama fundamental es que el Partido Popular, que es el partido de derechas, y que es un partido de Estado porque ha gobernado este país durante muchos años, se ha comido la agenda de Vox y se ha dejado condicionar totalmente por su discurso", asevera la politóloga.

Las cartas de Sánchez

Si bien el Gobierno de coalición perdió en el 28M, Sánchez sacó su as bajo la manga: convocó a elecciones anticipadas para el 23 de julio, en lugar de dejarlas para diciembre, como estaban previstas.

La jugada, aunque arriesgada, resultó acertada, especialmente en medio de algunas de las divisiones que se han visto entre la derecha, en busca de mantener un discurso de centro o completamente de extremos, considera Viejo Viñas.

Si las elecciones se hubieran dejado para otoño o invierno, muy probablemente el Partido Popular se hubiera presentado como una alternativa derechista moderada al hartazgo que venía generando la coalición de Gobierno actual, y, sin necesidad de Vox, es casi seguro que hubiera tenido una victoria asegurada.

"(Pero adelantando las elecciones) Sánchez consigue que la división de la derecha se visibilice, es decir, una derecha que estaba unida en criticarlo a él aparece dividida porque el centro derecha tiene que ganar el centro y la extrema derecha quiere ganar la derecha arrastrándola a la extrema derecha", apunta el especialista.

Mientras la campaña que el PP y Vox habían hecho en contra del llamado "sanchismo", el Presidente "ha tomado el toro por los cuernos", y ha dotado de otro significado a ese sanchismo, enunciando sus logros de Gobierno, los avances en materia de derechos sociales y derechos humanos, y ha alertado que, de derogarse alguna de las leyes aprobadas durante su gestión -la ley trans, la de eutanasia, entre otras con las que amenaza la ultraderecha-, implicaría un retroceso de las libertades y un recorte de los derechos que haría que España retroceda no solo hacia la época de Rajoy, sino hacia la del franquismo.

"Feijóo (líder del PP) centra su campaña en derogar al sanchismo (...) Sánchez los está afrontando denunciando el carácter trumpista de la etiqueta sanchismo, no está haciendo campaña contra Feijóo, está haciendo campaña contra los medios de comunicación que le caracterizaron como la hidra de 7 cabezas", destaca Viejo Viñas.

En las elecciones del 23J no sólo está en juego la Presidencia de España, sino la de toda la Unión Europea, pues el país tiene el mando del eurobloque durante este segundo semestre de 2023. Si bien ya hay una agenda pactada, una Presidencia española de ultraderecha posicionaría a toda la región en ese extremo.

"Se entiende que Sánchez ha apostado la política europea y el futuro de la UE a ganar las elecciones en España", concluye Viñas Viejo.