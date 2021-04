Abren las puertas de Europa a vacunados estadounidenses

Dmitry Kostyukov / The New York Times / En poco tiempo, los turistas estadounidenses podrán visitar París y los tesoros del Louvre, que se mostraron el verano pasado.

Bruselas— Los turistas estadounidenses que hayan sido completamente vacunados contra el Covid-19 podrán visitar la Unión Europea durante el verano, dijo el jefe del organismo ejecutivo del bloque en una entrevista con The New York Times este domingo, más de un año después de reducir los viajes no esenciales desde la mayoría de los países para limitar la propagación del coronavirus.

El rápido ritmo de vacunación en Estados Unidos y las conversaciones avanzadas entre las autoridades allí y la Unión Europea sobre cómo hacer que los certificados de vacuna sean aceptables como prueba de inmunidad para los visitantes, permitirá a la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión Europea, recomendar un cambio en la política que podría restaurar los viajes de placer transatlánticos.

"Los estadounidenses, por lo que puedo ver, utilizan vacunas aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos", dijo este domingo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en una entrevista con The Times en Bruselas. “Esto permitirá la libre circulación y los viajes a la Unión Europea.

“Porque una cosa está clara: los 27 estados miembros aceptarán, incondicionalmente, a todos aquellos que estén vacunados con vacunas aprobadas por la E.M.A.”, agregó. La agencia, el regulador de medicamentos del bloque, aprobó las tres vacunas que se utilizan en Estados Unidos, a saber, la de Moderna, Pfizer/BioNTech y Johnson & Johnson.

Von der Leyen no ofreció una línea de tiempo sobre cuándo exactamente se abrirían los viajes turísticos o detalles sobre cómo ocurriría. Pero sus comentarios son una declaración de alto nivel de que las restricciones de viaje actuales están configuradas para cambiar sobre la base de los certificados de vacunación.