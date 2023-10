Abraza Biden a israel

Tel Aviv.- El presidente Joe Biden respaldó ayer miércoles la afirmación de Israel de que un grupo palestino había provocado una explosión en un hospital de Gaza que mató a cientos de personas. También anunció que el gobierno israelí permitiría la entrada de ayuda críticamente necesaria a la asediada Franja de Gaza.

No estaba claro si las declaraciones de Biden, que estaba en Tel Aviv, calmarían la ira generalizada por la guerra y la matanza del martes en el Hospital Árabe Ahli en la ciudad de Gaza, que han provocado protestas generalizadas contra Israel desde Teherán, Irán, hasta Rabat, Marruecos. Muchos civiles se habían refugiado en los terrenos del hospital de la campaña de bombardeos de Israel.

Hamas, el grupo palestino que controla Gaza y lucha contra Israel, culpó a un ataque aéreo israelí sin citar pruebas, una afirmación que fue ampliamente aceptada en todo el Medio Oriente.

Pero los funcionarios estadounidenses dijeron que la evidencia de una variedad de fuentes apuntaba a un lanzamiento fallido de un cohete dirigido a Israel desde dentro de Gaza como la causa de la explosión. Ésa fue la conclusión que los funcionarios israelíes comenzaron a presentar el martes por la noche.

“Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro equipo, no usted”, dijo Biden al primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel mientras se sentaban uno al lado del otro en un hotel de Tel Aviv ante un grupo de periodistas. “Pero hay mucha gente que no está segura. Así que tenemos mucho, tenemos que superar muchas cosas”.

En respuesta al ataque y la toma de rehenes de Hamas el 7 de octubre, Israel bombardeó Gaza con ataques aéreos, cerró el territorio a las importaciones de suministros vitales y ordenó a 1.1 millones de personas en el norte de Gaza que evacuaran hacia el sur, mientras aparentemente se preparaba para una invasión terrestre. Los más de 2 millones de habitantes de Gaza se están quedando rápidamente sin agua, alimentos, combustible, electricidad y medicinas, cientos de miles están desplazados y muchos no tienen refugio.

En un discurso en Tel Aviv, Biden anunció 100 millones de dólares en ayuda para ayudar a los civiles en Gaza y Cisjordania, y dijo que había conseguido el compromiso del gobierno de Israel de permitir la entrada de alimentos, agua y medicinas a Gaza a través de Egipto.

Un acuerdo de este tipo sería un paso enorme hacia el alivio de la creciente crisis humanitaria en Gaza, pero ha habido informes anteriores de que un acuerdo era inminente, pero no se materializó ninguno.

La oficina de Netanyahu dijo que Israel no impediría que la ayuda llegara a Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah –el único portal oficial a Egipto– siempre y cuando los suministros no llegaran a Hamas. Pero Hamás gobierna el territorio, lo que no deja claro cómo se cumpliría la condición de Israel.

Egipto ha dejado claro que no quiere una afluencia de residentes de Gaza y ha mantenido cerrado el cruce de Rafah desde que comenzó el conflicto, con un número creciente de camiones esperando en el lado egipcio para pasar.

Más tarde, Biden dijo a los periodistas en el Air Force One que había persuadido al gobierno egipcio para que permitiera la entrada de 20 camiones de ayuda humanitaria a Gaza como prueba inicial, pero no dijo cuándo. Dijo que si Hamas interceptara la ayuda, se la cortaría, pero si no, Egipto dejaría entrar más.

La explosión del martes en el hospital, propiedad de la diócesis de la Iglesia Episcopal con sede en Jerusalén, se centró en un estacionamiento y un patio, según fotografías y videos de las consecuencias y la evaluación israelí. Encendió múltiples incendios.

Los funcionarios de Gaza dijeron el miércoles que 471 personas habían muerto y cientos más habían resultado heridas. Las cifras no se pudieron verificar de forma independiente.

En una conferencia de prensa el miércoles por la mañana, el contralmirante Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, mostró una fotografía aérea de un dron que, según dijo, mostraba que los daños no eran consistentes con un ataque aéreo israelí. Un golpe así habría dejado un cráter importante y habría causado daños estructurales a los edificios circundantes, pero no había señales de ninguno de los dos.

Los funcionarios israelíes también presentaron lo que dijeron que era evidencia de un aluvión de cohetes disparados hacia Israel, momentos antes de que Ahli Arab fuera atacado por la Jihad Islámica Palestina, un grupo que opera en Gaza y está alineado con Hamas. Los israelíes sostienen que uno de los cohetes del grupo, que a menudo falla, aparentemente impactó en el hospital.

Hagari dijo que gran parte del daño había sido causado no por una ojiva explosiva, sino por el propulsor inflamable del cohete, la mayor parte todavía dentro del cohete cuando impactó porque no había viajado muy lejos.

Biden, cuando un periodista le preguntó cuál era su fundamento para culpar “al otro equipo”, dijo: “Los datos que me mostró mi Departamento de Defensa”.

Otros funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir información sensible citaron múltiples hilos de inteligencia, incluidos datos de satélites infrarrojos que muestran el lanzamiento de un cohete desde posiciones palestinas en Gaza y videos de fuente abierta que muestran que no provino de la dirección de posiciones israelíes. Además, dijeron, Israel compartió con Estados Unidos lo que, según Israel, eran comunicaciones interceptadas entre miembros de Hamas que decían que el ataque procedía de combatientes palestinos.

Veta Washington resolución de ONU

Estados Unidos vetó ayer una resolución de la ONU que condenaba los ataques de Hamas a Israel y toda violencia contra civiles, y exhortaba a dar ayuda a los palestinos en Gaza.

La votación en el Consejo de Seguridad de 15 miembros fue de 12 a favor, Estados Unidos en contra y dos abstenciones.

La embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield dijo después de la votación que el presidente Joe Biden se encuentra en la región realizando actividad diplomática “y necesitamos que esa diplomacia fructifique”. Criticó la resolución porque no mencionaba el derecho de Israel a defenderse.

Antes de la votación sobre la resolución, auspiciada por Brasil, los miembros del consejo rechazaron dos enmiendas rusas, una que exhortaba a un “cese de fuego humanitario” y otra que condenaba los ataques indiscriminados a civiles y “objetos civiles” en Gaza, que incluirían escuelas y hospitales.

Brasil ejerce la presidencia del Consejo de Seguridad este mes. Su misión a la ONU dijo que se realizaría una reunión de emergencia después de la votación para analizar la explosión y el incendio del martes en un hospital de Ciudad Gaza atestado de enfermos, parientes y palestinos que buscaban refugio.

Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí pidieron la sesión de emergencia, en la cual la jefa política de la ONU, Rosemary DiCarlo, y el enviado de la ONU al Medio Oriente, Tor Wennesland, informaran a los miembros del consejo.

El Consejo de Seguridad, siempre dividido, está más polarizado aún desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Para aprobar una resolución, se requieren los votos a favor de al menos 15 miembros y ningún voto en contra de los cinco miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia. (Con información de Associated Press)