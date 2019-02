Aborda Seade con EU eliminar aranceles a acero

Washington— México transmitió a Estados Unidos la necesidad que ese país quite los aranceles al acero y aluminio antes de iniciar la ratificación del nuevo tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC), dijo el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade.

Al terminar una gira de tres días por la capital estadounidense, Seade aseguró este martes haber transmitido la posición de México al Representante Comercial de EU, Robert Lighthizer, en una reunión el lunes en la que aseguró haber percibido disposición de EU para llegar a una resolución sobre aranceles.

"Yo acabo de estar discutiendo esas cuestiones (los aranceles al acero y aluminio) en términos generales con Lighthizer... Y yo creo que hay la mejor disposición para llegar a una resolución", dijo Seade en una reunión con periodistas mexicanos en la Embajada de México en EU este martes.

"Pero la resolución no nada más va a ser que ellos digan 'ok, perdón me excedí y lo quito'", apuntó.

Establecidos en junio de 2018 por razones de seguridad nacional, Seade aseguró que la eliminación de los aranceles de 25 por ciento al acero y de 10 por ciento al aluminio debe de ocurrir en las próximas semanas para poder iniciar el proceso de ratificación del T-MEC dentro de los tres países.

"Nos queda un mes de invierno y bueno pues que esa sea la fecha más o menos como límite para eliminar el arancel al acero y aluminio. Es algo que tiene que salir ya. Y yo no recomendaría que se active seriamente el proceso de ratificación (del T-MEC) mientras eso no se resuelva", apuntó.

"Tiene que ser un entendimiento, parte de un paquete el cual se discute qué pasa con el T-MEC. Y echar marcha adelante... Mi percepción es que el Presidente Trump lo del acero es algo muy importante, políticamente, y como instrumento comercial equiparable al T-MEC", agregó Seade.

Como represalia a los aranceles establecidos por EU bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, el Gobierno mexicano mantiene desde julio de 2018 aranceles por 3 mil millones de dólares sobre diversos productos estadounidenses particularmente del ramo agrícola.

Además de su reunión con Lighthizer, el subsecretario Seade sostuvo durante su gira encuentros privados con al menos ocho Gobernadores en el marco de la reunión de invierno de la Asociación Nacional de Gobernadores de EU (NGA, por sus siglas en inglés) centrándose en el tema comercial.

Acompañado en su gira por la Embajadora de México en Washington, Seade también marco el inicio de sus reuniones con congresistas estadounidenses claves para lograr este año la ratificación del T-MEC en el

Capitolio, organizando una cena en la residencia de la diplomática la noche del lunes.

Según Seade, los cuatro congresistas invitados a esta cena para discutir el acuerdo comercial incluyeron a los demócratas Marcy Kaptur, de Ohio, y Henry Cuéllar, de Texas, además de los republicanos Michael McCaul, de Texas, y Vern Buchanan, de Florida, todos claves en el proceso.