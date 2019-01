Se alista Europa para un Brexit caótico

Londres— Europa ha comenzado a tomar precauciones en caso de que Reino Unido no alcance un acuerdo y tenga una abrupta salida de la Unión Europea.



Francia invertirá 50 millones de euros (57 millones de dólares) en medidas de seguridad en los aeropuertos y el Eurotúnel, la contratación de cientos de agentes de aduana y emitirá decretos de emergencia frente a la probabilidad creciente de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea el 29 de marzo sin un acuerdo.



Alemania ha adelantado un debate sobre la solución de problemas burocráticos en caso de un Brexit sin acuerdo.



Holanda ha aprobado una medida de excepción para permitir la permanencia temporaria de ciudadanos británicos en el país cuando pierdan los derechos de residencia que les daba la UE.

Y es que Brexit sin acuerdo provocaría trastornos que muchos europeos ni siquiera alcanzan a concebir.



Gran Bretaña, que sufriría los mayores trastornos, ha invertido miles de millones de libras y puesto a trabajar a miles de empleados públicos para mitigar las peores consecuencias, aunque las autoridades solo pueden conjeturar sobre lo que sucederá el 30 de marzo si el divorcio se consuma sin un acuerdo.



Desde que el Parlamento británico rechazó por abrumadora mayoría el acuerdo logrado por la primera ministra Theresa May, otros gobiernos europeos se preparan para el caos. Theresa May debe presentar este lunes un plan alternativo que será votado el 29 de enero.



"Bajo estas condiciones (...) es nuestra responsabilidad garantizar que nuestro país esté preparado, que se protejan y defiendan los intereses de nuestros ciudadanos", dijo el Primer Ministro francés Edouard Philippe al anunciar un paquete de medidas de emergencia para afrontar esa perspectiva el pasado 17 de enero.



El Gobierno francés contratará a casi 600 agentes de aduana e inspectores veterinarios a la vez que invertirá en infraestructura de puertos y aeropuertos. Todo deberá estar listo para funcionar el 30 de marzo.



Se tomarán medidas especiales de seguridad en el túnel bajo el Canal de la Mancha. La empresa operadora del Eurotúnel dijo que la cuarta parte del comercio entre el Reino Unido y la UE pasa por el túnel, que se convertiría en un colosal cuello de botella en caso de un Brexit sin acuerdo.



Los decretos de emergencia franceses permitirán a los trabajadores y jubilados que viven en Francia permanecer en el país durante un año a partir del 29 de marzo, pero solo si Londres aprueba una medida similar para los franceses que residen en el Reino Unido.



Los decretos temporarios permitirán a las empresas británicas transportar bienes en Francia y que continúen las operaciones financieras y de seguros a pesar de que Gran Bretaña perderá el acceso al mercado financiero de la UE. También se permitirá la transferencia de equipos militares entre los dos países en casos excepcionales.



En Berlín, los legisladores debatían un proyecto de ley para resolver problemas burocráticos derivados del Brexit.



"Queremos que los daños, y sin duda la partida de Gran Bretaña provocará daños, sean lo menor posible", dijo la Canciller Angela Merkel el pasado miércoles.



"Por eso, desde luego, haremos todo lo posible para hallar una solución ordenada, pero también estamos preparados si no hay solución ordenada".