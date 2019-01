Rechaza México desconocer a Maduro

El Gobierno de México aseveró que no desconocerá a Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, luego de que este miércoles el líder de la Oposición en ese país, Juan Guaidó, se autoproclamara como Presidente interino.

"En apego a nuestros principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias internacionales, igualdad jurídica de los Estados, respeto, protección y promoción de los derechos humanos y de lucha por la paz y la seguridad internacionales, México no participará en el desconocimiento del Gobierno de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas", manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un posicionamiento.

Señaló que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador coincide con el llamado de la Organización de las Naciones Unidas a que todos los actores involucrados en el conflicto en Venezuela reduzcan tensiones, hagan los mayores esfuerzos para evitar un escalamiento y rechacen cualquier tipo de violencia política.

Asimismo, los Gobiernos de Uruguay y México hicieron un llamado conjunto para que se resuelva el conflicto político en Venezuela de manera pacífica.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, México y ese país pidieron a las partes involucradas, tanto al Presidente Nicolás Maduro como a Juan Guaidó, así como al interior de Venezuela como al exterior, reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación.

"Conforme a los principios de derecho internacional, México y Uruguay urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrenta Venezuela", expusieron ambos países.

Detallaron que brindan puntual seguimiento a los recientes acontecimientos en Venezuela, luego de que hoy Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamara Presidente interino.

Ante esto, Uruguay y México propusieron un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos.

"Los gobiernos uruguayo y mexicano, en sintonía con las declaraciones de la ONU y la Unión Europea, así como de los Gobiernos de España y Portugal, manifiestan su completo apoyo, compromiso y disposición para trabajar conjuntamente en favor de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano", indicaron.