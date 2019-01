Prevén cumbre Trump - Kim en Vietnam

Funcionarios del Gobierno estadounidense planean que la segunda cumbre entre el Presidente Donald Trump y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se realice en Vietnam, dijeron personas familiarizadas con los planes.

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump se reuniría con Kim a fines de febrero, luego de una reunión de 90 minutos entre el Presidente y Kim Yong Chol, uno de los principales ayudantes del líder norcoreano.

Ambos discutieron la desnuclearización y una segunda cumbre, dijo la Casa Blanca en ese momento. Kim Yong Chol también se reunió el viernes con el secretario de Estado, Michael Pompeo. Trump y Kim celebraron su primera reunión en Singapur en junio.

Es probable que la cumbre de febrero tenga lugar en Hanoi, la capital, pero Danang, sede de la reunión de Cooperación Económica Asia-Pacífico de 2017, y la Ciudad de Ho Chi Minh en el sur del país también se han discutido como posibles lugares.

Ni la Administración de Trump ni el régimen norcoreano ofrecieron mucho más después de las reuniones del viernes sobre lo que habían acordado y lo que se planeaba obtener de la cumbre.

Eso solo generó más preguntas porque se ha avanzado tan poco hacia el objetivo final de los Estados Unidos, lograr que Corea del Norte renuncie a sus armas nucleares, desde la primera reunión entre Trump y Kim.

La perspectiva de otra reunión con Kim, el enigmático líder con quien Trump tuvo una relación poco probable, le ofreció una salida del estancamiento partidista en relación con el cierre del Gobierno de los Estados Unidos y la continua información sobre la investigación de los tratos de sus cercanos con Rusia.

Trump declaró poco después de la primera cumbre que Corea del Norte ya no era una amenaza nuclear. Aun así, más de siete meses después, Corea del Norte no se ha comprometido a permitir las inspecciones de armas ni a desmantelar su creciente arsenal de ojivas y misiles balísticos intercontinentales.

El anuncio sobre la segunda cumbre sugirió que Estados Unidos estaba suavizando su negativa a relajar las sanciones contra Corea del Norte porque Kim había amenazado a principios de este mes con alejarse de las conversaciones si Trump no se comprometía.