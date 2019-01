Presuntos militares apoyan a oposición venezolana

Colombia- En un video publicado en Colombia, un grupo no identificado de supuestos militares venezolanos expresaron el lunes en la noche su decisión de acompañar al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Juan Guaidó, en ``sus esfuerzos por restituir el orden constitucional`` y devolver en el menor tiempo posible al pueblo su ``carácter soberano`` mediante elecciones presidenciales ``verdaderamente justas y libres``.

El grupo destacó la presencia de dos tenientes que ``llegaron desde Perú para incorporarse a esta avanzada hacia la frontera`` con Venezuela. The Associated Press no pudo verificar independientemente dónde se encontraban los soldados.

Los militares anunciaron que se sumarán al pueblo y a sus compañeros de la Fuerza Armada en Venezuela el 23 de enero, fecha en la que la oposición convocó a una protesta antigubernamental. No dieron detalles de cómo piensan hacerlo.

En el video, publicado por la plataforma informativa colombiana NTN24, los militares exhortaron a sus compañeros de armas que ``aún tienen dudas, que tienen miedos`` a no ser cómplices de ``una usurpación``, en alusión al presidente Nicolás Maduro.

La presión nacional e internacional ha estado aumentando contra Maduro para que ceda el poder después de que inició un segundo mandato de seis años que Estados Unidos y docenas de otros gobiernos consideran ilegítimo, en parte porque la mayoría de los principales partidos de oposición fueron proscritos y se le prohibió a varios prominentes opositores participar en los comicios.

El gobierno de Maduro dice que fue electo constitucionalmente.