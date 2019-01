Indagan supuesta reunión Assange - Manafort

Quito, Ecuador— Funcionarios de Estados Unidos conversaron este viernes con personal de Ecuador que ha trabajado en la Embajada en Londres sobre una supuesta reunión entre el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y el exjefe de campaña del Presidente Donald Trump, Paul Manafort, dijo una fuente judicial de Quito.

WikiLeaks publicó este viernes una declaración, titulada el "interrogatorio de diplomáticos ecuatorianos", en la que acusó al Gobierno de Ecuador de estar ayudando a Estados Unidos para procesar a Assange, quien se refugio en su Embajada en Londres en 2012.

Las conversaciones se habrían realizado en Quito y por pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, agregó la fuente, que no entregó más detalles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador no quiso hacer comentarios y la Embajada de Estados Unidos en Quito no respondió a un pedido de información por parte de la agencia Reuters.

Manafort espera una sentencia luego de que se declarara culpable de conspiración contra Estados Unidos y llegó a un acuerdo con el Fiscal especial, Robert Mueller, encargado de la trama rusa, para cooperar en la investigación.

La relación de Assange con Ecuador se ha vuelto tensa en el último año. El Presidente Lenín Moreno ha reconocido que le disgusta la presencia del australiano en su Embajada y ha dicho que hay condiciones para que salga si así lo decide.

Assange, quien obtuvo la nacionalidad ecuatoriana en 2017, solicitó asilo para evitar su extradición a Suecia, donde las autoridades lo requerían por cargos de abuso sexual, que luego fueron archivados.

El informático australiano teme ser extraditado a Estados Unidos tras haber publicado miles de documentos reservados de Washington.

El periódico británico The Guardian había informado en noviembre de supuestas reuniones de Assange y Manafort, al menos tres veces e incluso en 2016, justo antes de que WikiLeaks publicara correos electrónicos que perjudicaron a la rival de Trump, Hilary Clinton. Assange y Manafort han negado que se hayan reunido en la Embajada ecuatoriana.