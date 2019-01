Filtran 773 millones de emails, el mayor hackeo de datos en la historia

Troy Hunt, australiano experto en ciberseguridad, dio a conocer una de las filtraciones de correos más grandes de la historia, en la que se relevaron 772,904,991 direcciones de correo electrónico, además de más de 21 millones de contraseñas, informó El Universal.

Esta filtración fue recopilada en un gigantesco archivo de MEGA con el nombre de Collection #1.

Al momento, no existe algún indicio de dónde se obtuvieron las cuentas, al parecer se generó de una colección aleatoria de sitios donde estos datos han quedado expuestos.

Time to first go fuck yourself (TTFGFY) - 6 hours, 55 mins: https://t.co/GBhEHFrFpX

— Troy Hunt (@troyhunt) 17 de enero de 2019