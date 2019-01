Declaran inválida a Asamblea venezolana

Caracas— El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró el lunes inválida a la nueva directiva de la Asamblea Nacional, encabezada por la Oposición, y consideró como nulos los recientes acuerdos que aprobaron contra el presidente Nicolás Maduro, a quien declararon usurpador del cargo.

En una sentencia la Sala Constitucional del máximo tribunal se establece que no tiene validez la directiva del Congreso que se juramentó el pasado 5 de enero y se señala que son "nulos" todos los actos que han emitido en los últimos días, incluidos los acuerdos de la semana pasada.

Al leer la sentencia, el magistrado Juan Mendoza, presidente de la Sala Constitucional, expresó que la Asamblea Nacional se mantiene en "desacato" de las decisiones del Poder Judicial, y sostuvo que las acciones de la directiva pueden acarrearle procesos judiciales.

"La Asamblea Nacional no tiene junta directiva válida, incurriendo la írrita directiva de 2019, 2017 y 2018 en usurpación de autoridad y todos sus actos son nulos de nulidad absoluta", dijo Mendoza, de acuerdo con el medio local Efecto Cocuyo.

La Asamblea Nacional también había instado a un grupo de países a congelar los activos del Gobierno venezolano.

Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, dijo este lunes que el Legislativo se mantendrá muy firme en sus decisiones, que implican no reconocer a Maduro.

"No hay nada nuevo con lo que sacaron los magistrados, no hay absolutamente nada nuevo que decir al respecto, este Parlamento se mantiene muy firme con las decisiones tomadas", dijo Guaidó a periodistas a las puertas de la sede del poder Legislativo.