Arremete Mike Pompeo contra Maduro

Ciudad de México— El Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que Nicolás Maduro ya no tiene autoridad legal para romper relaciones con su país

"EU no reconoce al régimen de Maduro como el Gobierno de Venezuela. En consecuencia, no considera que el ex Presidente Nicolás Maduro tenga autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EU o para declarar a nuestros diplomáticos persona non grata", señaló el funcionario a través de un comunicado.

Asimismo, Pompeo anunció que EU mantendrá a su personal diplomático destacado en Venezuela e instó al Ejército y autoridades a proteger a los ciudadanos.

Hoy, Nicolás Maduro acusó a EU de intervencionismo y ordenó romper relaciones diplomáticas con el país, además de dar 72 horas para la salida del personal diplomático.