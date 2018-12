Solidaria hasta la médula

Galería

Nacer el 25 de diciembre de 1963 fue para Delfina Flores Ogaz la estrella que marcó su sendero y la predestinó con el don de la empatía.Delfina ‘Fina’ es enfermera, trabaja en la maquiladora Columbus Industrias, pero también encuentra el tiempo para cumplir con la misión de cuidar a todo paciente o persona que la necesite entre los vecinos de la colonia donde vive, la Adolfo López MateosOriginaria de la comunidad Guillermo Baca, ranchito cercano a Parral, ella no es juarense, pero ama a esta tierra que la acogió desde hace 40 años.Con un carisma nato para el voluntariado, Flores Ogaz presta a sus vecinos su tiempo y conocimiento sin recompensa alguna, ni siquiera la del reconocimiento.Hace siete meses recibió el golpe más fuerte que ha tenido que soportar en su vida. Su hijo Sergio, el mayor de los tres que tuvo, fue asesinado por resistirse a un asalto.Pero esa circunstancia no mitigó en ella el deseo de brindar cuidados y curar las heridas de los demás, por el contrario, cargó su cruz y se negó a encerrarse en su mundo de dolor.“A partir de la muerte de mi hijo se acrecentó en mí el deseo de brindar salud a los demás, no solo en mi trabajo, donde me pagan por eso, sino fuera de ahí, en mi colonia. Yo sé que hay gente que me necesita”, afirma Fina.No es famosa, pero su lucha, su pasión y el trabajo que ha realizado durante varios años entre la gente inspiran a quienes la conocen, incluso hasta llegar a ser un modelo para quienes la rodean.Durante más de 24 años fue catequista en la parroquia de su comunidad, pero desde hace cuatro, a petición del sacerdote comenzó a realizar visitas a los enfermos, junto con un grupo de mujeres.“Los domingos atendemos a los enfermos luego de misa de 8 de la mañana. Las visitas son de 9 de la mañana a la una de la tarde. Ahorita son siete enfermos los que visito, pero son más de 30 personas a las que servimos todos los ministros de la iglesia”, dice Fina .Los enfermos y adultos mayores que atiende sí tienen familia, pero la labor que realiza es parte del apostolado que lleva a cabo en la iglesia de esa zona, ya que además les ofrece la comunión.“Es un trabajo muy hermoso el que ella hace, siempre preocupándose por los enfermos. Es un don muy grande el que tiene ella, es un don de Dios que comparte; trasmite alegría, ganas de vivir”, menciona Manuel, hijo de don Florentino, uno de los enfermos a los que ayuda.Durante la semana, cuando ‘Fina’ está en el trabajo, es su hija Paola quien se hace cargo de las labores domésticas; el sábado y domingo que descansa, y su hija trabaja, a ella le corresponde tener la casa en orden, lavar ropa, hacer comida.“Entre semana, cuando me levanto ya está la comida hecha, me alisto para irme a trabajar y regreso a las 12:30 de la madrugada, cuando es turno normal. Cuando me tengo que quedar tiempo extra llegó a casa hasta las 7:00 de la mañana, para levantarme otra vez a la una de la tarde porque entró a las 2:30”, platica Delfina.“Ella se sacrifica para venir y atender a bastantes enfermos; yo vivo muy agradecido con ella, yo la aprecio como una hija. No todas las personas se preocupan por nosotros los enfermos; este mundo sería distinto si hubiera más personas como ella”, expresa Florentino Ogaz, de 89 años de edad.Fue su deseo de superación lo que llevó a ‘Fina’, en un primer momento, a luchar contra sí misma y vencer sus miedos, ya que después de que terminó la carrera de enfermería no pensaba ejercer, pero las cosas se fueron dando.“Yo trabajé en Sanborns como garrotera, iba a comenzar como mesera, cuando un médico que conocí durante la carrera fue por mí. Estudié más por desarrollo personal, ya que después de tener la carrera quería atender a mis hijos, no quería encerrarme en un lugar”, recuerda.A pesar de su negativa para ejercer, la invitación se le presentó para trabajar en una maquiladora en el área de enfermería, donde ha permanecido los últimos 14 años. Y ha sido ese afán de servicio el que le ha favorecido para adoptar un perfil con valores y actitudes que le han permitido interactuar de manera solidaria con otros seres humanos.“Hay vecinas que tienen medicamento y me lo regalan, porque saben que yo con eso ayudo a los vecinos y se lo comparto. Hay mucha necesidad”, manifiesta Flores Ogaz.Los años pasan y aún llegan vecinos a la puerta de su casa para que les aplique una inyección, les haga una curación o les ponga un suero, aunque ya no con la misma frecuencia, porque la gran parte del día está en el trabajo, pero su hija Paola, quien también es enfermera, lo hace.“Hay un caso muy delicado, el de Alma Rosa, una mujer de 43 años que sufre insuficiencia renal y necesita un medicamento bastante costoso. Una semana lo toma y otra no, ya que lo toma cuando tiene posibilidad de comprarlo”, menciona ‘Fina’.Su padre fue un campesino y pastor de ovejas, originario de Arroyo Seco, municipio de Parral; su madre nació en Santa María del Oro, Durango y se dedicó al hogar.La séptima de 11 hermanos, de los cuales fueron cinco hombres y seis mujeres, Delfina vivió su niñez ayudando a su padre en el campo, cuando no estaba en la escuela. Fue en esa localidad donde terminó su educación primaria.De su matrimonio con el señor Sergio de la Cruz, de 57 años, quien trabaja en la construcción, tuvo tres hijos.Mientras realiza su recorrido por calles enlodadas y caminos accidentados de la colonia, ‘Fina’ recuerda los días de lucha y esfuerzo.Sabe que dentro de cada una de esas casas vive gente como con historias de lucha y trabajo como la de ella, familias unidas por el sufrimiento y por el amor.“Cuando mis tres hijos vivían yo decía: si uno de mis hijos me falta, yo me muero. Hoy mi hijo ya no está, pero Dios me ha dado la fuerza que necesitaba para seguir adelante”, afirma, y seca sus lágrimas.