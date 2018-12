Imparte lecciones de vida

Galería

Perder la vista fue para la maestra Blanca García el impacto más doloroso de su vida, pero también la circunstancia que a sus 74 años de edad, fortalece cada día su vocación como docente para enseñar a otros invidentes a vivir en esa condición con dignidad e independencia.Era 1963 cuando tenía 21 años y una infección de meningitis la dejó ciega. Sus anhelos de continuar sus estudios se esfumaron en la oscuridad. Tras amargas horas de aislamiento en su habitación, seis meses después de un desgarrador proceso de duelo, la maestra aceptó que jamás volvería a ver la luz del sol y aprendió el sistema braille en 10 días.Esa fue la llave que entonces le abrió la puerta para encontrar la oportunidad de retomar su carrera como docente, la cual inició a sus 14 como ayudante en la primaria donde estudió, y luego como profesora por ocho años, hasta que la atacó esa enfermedad.“Cuando perdí la vista ya se truncó todo, mi carrera que yo quería continuarla en especialidad en español o matemáticas, y pues ya no, todo eché por la borda, fue algo difícil porque no quería yo aceptar la situación”, narra García, quien nació en San Francisco del Oro y creció en Ciudad Juárez.Pero a pesar de su ceguera, cuenta que dar clases es el “apostolado de su vida” y decidida a continuarlo, retomó su camino con un primer grupo de adolescentes invidentes, en unos pequeños cuartos de renta, situados en la calle Argentina, hasta que en 1972 pudo fundar la escuela para ciegos Luis Braille, ubicada desde entonces en el 520 de la calle Eufemio Zapata en la colonia Unidad Habitacional Emiliano Zapata.Con 31 años como pilar de esta institución, la maestra no sólo atiende a los alumnos de lunes a jueves, los fines de semana trabaja con sus hermanos en una florería, donde percibe un sueldo con el que completa el pago de los servicios básicos de la escuela, ya que las donaciones no son suficientes.A los padres de los niños que ahí reciben atención no se les establecen cuotas por el servicio, únicamente aportan 60 pesos al mes para pagar a la persona que hace limpieza.Las clases son impartidas principalmente por la maestra Blanca y en ocasiones por Nancy Sepúlveda, ex alumna de la escuela; pero también reciben apoyo de voluntarios de las universidades locales, quienes acuden en calidad de servicio social.Los estudiantes obtienen certificado de primaria y secundaria por el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) y los libros que utilizan son solicitados a la Secretaría de Educación Pública (SEP) traducidos al sistema Braille.El espacio cuenta con comedor, una sala para estar, un pasillo, dormitorio de niñas, salón de clases, dormitorio de niños, bodega, salón de usos múltiples, una lavandería, baños y una pequeña cocina.Desde su primera clase para ciegos, supo que había mucho trabajo por hacer y los desafíos a vencer apenas comenzaban.“El reto más grande fue tratar de incorporarlos para que aceptaran la situación, eso era lo primero, que aceptaran que eran ciegos, y que la ceguera no es una enfermedad contagiosa, solamente una inhabilidad, pero eso se supera pronto, con dos fases, por medio del trabajo y del estudio”, expresa García.Pasaron dos años y hubo que mudarse a otros dos cuartos de la colonia Industrial, donde siguió la enseñanza de la lectura y escritura Braille, labor que le fue reconocida en 1967 por el alcalde Armando González Soto, quien donó un terreno para la fundación de la escuela.“Mis respetos para la maestra, no habíamos encontrado ningún lugar así, estamos muy agradecidos con ella por todo lo que ha hecho por Bruno”, expresa Ángel Carpio, de 38 años de edad, papá de un niño de ocho años que padece autismo y retinopatía de prematuro.“Esta escuela significa todo, es mucho, es una gran ayuda”, señala mientras espera la salida de su pequeño.Crisol Vázquez, madre de Vania, de ocho años que nació invidente y acude a la escuela hace dos años, narró que lo más duro para las familias que tienen hijos con discapacidad, es aceptarlo y ver que son discriminados por personas que creen que no valen.“Estoy muy contenta, muy agradecida con la maestra, ella nos ha apoyado tanto, mucho, y mi niña, aquí es donde ha aprendido bien lo que es el braille”, menciona.“Ha sido muy difícil, y aquí encontramos, aparte del apoyo con lo de la educación de la niña, mucho apoyo moral, ahora sí que nos sentimos en casa con la maestra”.Con lágrimas en las mejillas, expresa que sólo podría hacer los mejores comentarios de García, “un agradecimiento híjole, no me alcanzaría la vida”… “le pido mucho a Dios que nos conceda muchos años a la maestra”.Blanca García refiere que ya perdió la cuenta de las generaciones que han salido de la escuela que, desde hace 15 años, ofreció el certificado de ICHEA.Yizni, de 14 años de edad, es estudiante de la maestra Blanca y explica que la escuela ha cambiado su visión de las cosas “antes las veía difíciles, ahora todo se me hace fácil”. Narra que lo que más le ha gustado es que hizo amigos y su maestra “es la mejor de todas, es amable, comprensiva y muy inteligente”.García calcula que son más de 500 alumnos a los que ha guiado con “los ojos del alma”, para enseñarles que pueden hacer grandes cosas.“Es muy buena y es especial porque tiene mucha paciencia para enseñarme clases, o sea, no me regaña, no me grita”, asegura Milagros, de 12 años.Lo mismo sucede con América, quien tiene nueve años de edad y está agradecida con todo lo que su maestra hace por ella.“Mi vida escolar cambió porque antes no hacía nada, ahora he aprendido a leer y le doy muchas gracias a la maestra por tenerme mucha paciencia”.García explica que muchos de sus alumnos ya se casaron, otros trabajan, unos emigraron a Estados Unidos, y algunos casos extraordinarios regresaron para devolver la esperanza que recibieron, caso de Nancy Sepúlveda.“Me considero una persona feliz, en paz, puesto que pues puedo trabajar, me casé, y tengo el tiempo para venir y colaborar aquí en el lugar que tanto me dio, donde aprendí”, platica Nancy, quien nació con catarata congénita y otros problemas visuales.“Gracias a lo que aprendí aquí, pude salir y enfrentar el mundo y seguir aprendiendo muchas cosas más”, dice.A los 14 años el glaucoma le declaró la guerra por 16 años y finalmente pierde totalmente su vista a los 31.“Cuando yo llegué aquí, pues aquí recibí, hoy tengo la oportunidad de dar, de regresar, que pues para mí es mucho mejor dar, pero hoy puedo dar gracias a lo que aquí recibí”, afirma Nancy.“(La maestra Blanca) es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de vida, de mujer, de maestra, de persona, así en general”, dice.En su lucha por llevar luz a quienes no pueden ver, García siguió la docencia mientras se llevaba a cabo la construcción de la escuela, que tardó cinco años.Agradecida rememora que muchas voluntades se sumaron a este esfuerzo, principalmente Alicia Emma Zarzosa de García, quien a pesar de no contar con esta discapacidad, fue su brazo derecho por 38 años hasta que falleció en el 2010 por una fractura de cadera.“Hay que entender que una escuela de ciegos no puede haber tanto, que 200 alumnos, que 300 que esto, que el otro, no. Pero el ciego tiene una cosa, que oye también, y es tan platicador que en todo quiere estar, entonces el ciego necesita un lugar muy privado para el lograr su aprendizaje”, asegura.A los menores se les imparten materias como matemáticas, español, ciencias naturales, inglés, arte, geografía, foto, pláticas de psicología y “actividades de la vida diaria” donde se les enseña a valerse por sí mismos y hacer cosas como barrer, trapear, lavar trastes, entre otras, que son parte de su rehabilitación.“Muchas veces las limitantes no están en nosotros, están en las personas que no nos dan la mano, ahí están las limitantes, en esas personas porque saben”, confiesa.Pese a esta condición, resaltó que las limitantes de los ciegos son pocas, ya que sus sentidos se desarrollan con mayor intensidad y sólo se les dificulta cuando se requiere un ride o ir de compras al centro comercial.“Somos seres humanos y que a veces con nuestra ceguera estamos pidiendo a gritos la ayuda, pero una ayuda bien intencionada y bien formada”, asevera.Resaltó que quiere mucho a Ciudad Juárez, donde considera que hay muchas personas buenas pero la infraestructura es todo un reto para las personas con discapacidades, en general, sobre todo por la falta de rampas y baches en banquetas y calles.“Lo que más deseo, sobre todo, es que los ciegos tengan luz, porque hay un poema que dice: que me falte la vista no importa, si llevo dentro de mí, alma de obrero, soy de la clase que todo lo soporta y de mi condición no desespero. Yo jamás llevare la fe perdida, y mi invidencia llevaré con calma, porque aun puedo contemplar la vida, ya que tengo otros ojos, los del alma”, expresa la maestra.¿Cómo puede ayudar?Se requieren padrinos comprometidos a pagar los recibos de agua, energía eléctrica y gas.También pintura para la bodega que permanece grafiteada desde hace 31 años, ya que nunca se ha conseguido suficiente recurso para repararla.Y sillones para la sala de estar.Todas las donaciones se reciben en especie.Dirección: Calle Eufemio Zapata número 520 de la colonia Unidad Habitacional Emiliano Zapata, a un costado de Hipermart San Lorenzo.Teléfono 6 23 37 94Abre de Lunes a jueves a partir de las 9:00 de la mañana