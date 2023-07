Yellen urge a China a incrementar la inversión en medio ambiente

The New York Times | Yellen y He se reunieron en un salón de conferencias y luego cenaron juntos

La administración Biden le hizo un llamado a China para hacer más para ayudar a los países en desarrollo a combatir el cambio climático, urgiendo al emisor más grande del mundo de gases invernadero que apoye los fondos de financiamiento internacionales a los que ha disminuido su apoyo. La secretaria del Tesoro Janet L. Yellen, envió el mensaje durante el segundo día de las reuniones en Pekín, en donde está buscando áreas de colaboración entre Estados Unidos y China. Aunque China ha expresado apoyo a los programas para ayudar a los países pobres a frenar los efectos del cambio climático, ha sido selectivo al escoger a cuáles fondos apoyar, argumentando que también es una nación en desarrollo. Yellen comentó que China y Estados Unidos comparten un interés común sobre el cambio climático y podría lograr un impacto más significativo si ambas naciones colaboraran. Yellen también mencionó el financiamiento climático y las dificultades de la deuda de países desarrollados durante una reunión que se efectuó hoy por la tarde con el vicepremier He Lifeng, su contraparte que supervisa la economía china. En declaraciones al inicio de la reunión, Yellen hizo notar que Estados Unidos y China "enfrentan importantes desafíos globales, tales como problemas con la deuda en mercados emergentes y países desarrollados y el cambio climático, en donde tenemos el deber en ambos países y para que otros países cooperen". Yellen y He se reunieron en un salón de conferencias y luego cenaron juntos, en un total de casi siete horas. Fue una sesión maratónica que casi iguala las siete y media horas de la reunión del secretario de Estado Antony Blinken y el ministro del Exterior Qin Gang de China en una reunión que fue seguida por una cena hace tres semanas en Pekín, mientras la administración Biden trata de lograr un mayor nivel de comunicación con el gobierno chino.