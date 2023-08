Y ahora, recortes silenciosos...

Monterrey, México.- En EU cada vez más trabajadores están recibiendo e-mails y llamados a juntas con mensajes que chocan entre sí: no los despiden, pero resulta que sus puestos ya no existen, publicó The Wall Street Journal.

Estas personas, anotó, describen haber experimentado una variedad de emociones, desde alivio por conservar sus empleos hasta el temor de que sus jefes quieran que se vayan.

Adidas, Adobe, IBM y Salesforce, entre otras empresas, han reasignado a sus empleados como parte de reestructuraciones.

Para las empresas, reasignar trabajadores a nuevos roles puede ser una forma de cubrir puestos vitales para planes futuros, pero al mismo tiempo recortar costos.

También puede ser un juego de espera. Los empleados, a quienes resultaría costoso pagarles una indemnización por despido, podrían decidir irse por su cuenta si se sienten atrapados en un trabajo que no quieren.

Quedarse atrapado en una reorganización puede crear ansiedad en los trabajadores, pero a veces es una medida genuina por parte de la empresa para evitar despedir a la gente, señaló al Journal Roberta Matuson, asesora de empresas como General Motors y Microsoft en temas de recursos humanos.

"Básicamente te están diciendo: 'Mira, ésta es la única manera de conservar un trabajo para ti, necesito reasignarte, así que guiña un ojo; si yo fuera tú, lo aceptaría'", cuenta.

Otras veces, los trabajadores son empujados intencionalmente a puestos de trabajo en los que la dirección sabe que se sentirán mal, lo que los lleva a renunciar.

Hay otras señales de advertencia: que le ofrezcan un puesto que requiera reubicarse cuando su jefe sabe que mudarse no es una opción viable para usted.