Warren despide a su director nacional de organización

La campaña de Elizabeth Warren despidió a su director nacional de organización, Richard McDaniel, después de recibir “múltiples quejas relacionadas con un comportamiento inadecuado”, según dio a conocer este viernes.

“Durante un período de tiempo y basados en los resultados de una investigación, la campaña decidió que la conducta reportada era inconsistente con sus valores y que Rich McDaniel no podía ser parte de la misma”.

De acuerdo a una fuente que está enterada de la investigación realizada por la asesora externa Kate Kimpel de KK Advising, la campaña de Warren no recibió quejas sobre ningún ataque sexual ni violación, pero agregó que no puede decir nada debido a razones de confidencialidad.

McDaniel fue director político del senador demócrata Doug Jones de Alabama, asesor de campaña de Randall Woodfin de Birminghan y director regional en las primarias estatales de Hillary Clinton.