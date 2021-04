Voto histórico decidirá reparación de daño a afroamericanos por la esclavitud en EU

The New York Times

Estados Unidos— Un comité de la Cámara se preparó este miércoles para votar por primera vez en la historia para crear una comisión y considerar proporcionarles a los afroamericanos una reparación del daño por la esclavitud a la que fueron sometidos en Estados Unidos y una “disculpa nacional” por siglos de discriminación.

La votación anticipada realizada por el Comité Judicial de la Cámara fue un importante hito para los que propusieron la reparación del daño, quienes han trabajado durante décadas para lograr el apoyo del partido en el poder para solucionar los efectos de la esclavitud.

Los demócratas del panel esperan avanzar la legislación y superar las objeciones de los republicanos.

La propuesta --- que se denomina HR 40 que recuerda la promesa no cumplida de la Guerra Civil de darles a los ex esclavos “40 acres de tierra y una mula” --- enfrenta una difícil probabilidad de convertirse en ley. Debido a la oposición de algunos demócratas y de un frente republicano, quienes argumentan que los afroamericanos no necesitan una donación del gobierno por delitos que se cometieron hace muchos años, el Congreso tampoco se ha comprometido a organizar una votación en el pleno.

Sin embargo, debido a que el país está enfrentando un nuevo racismo sistémico que quedó al descubierto por la pandemia del coronavirus y la muerte de George Floyd y otros afroamericanos en confrontaciones con la policía, la medida ha obtenido el apoyo de los demócratas más poderosos del país, incluyendo al presidente Biden, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría.

Los sondeos sugieren que el apoyo público está aumentando aunque está lejos de generalizarse.