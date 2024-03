Votaron por Biden en 2020; ahora lo ven muy mayor para ser efectivo

The New York Times | Crecientes preocupaciones por edad del mandatario amenaza para su reelección The New York Times | Crecientes preocupaciones por edad del mandatario amenaza para su reelección The New York Times | Crecientes preocupaciones por edad del mandatario amenaza para su reelección

Las crecientes preocupaciones sobre la edad del presidente Joe Biden representan una amenaza cada vez mayor para su intento de reelección, ya que la mayoría de los votantes que lo respaldaron en 2020 ahora afirman que es demasiado mayor para liderar el país de manera efectiva, según una nueva encuesta realizada por The New York Times y el Siena College. La encuesta señala un cambio fundamental en la percepción de los votantes que respaldaron a Biden hace cuatro años. Un llamativo 61% afirmó que pensaban que era "simplemente demasiado mayor" para ser un presidente efectivo. Un porcentaje considerable expresó aún más preocupación: el 19% de quienes votaron por Biden en 2020 y el 13% de los que dijeron que lo respaldarían en noviembre, afirmaron que la edad del presidente de 81 años era un problema tan grave que ya no era capaz de desempeñar el cargo. Las dudas sobre la edad de Biden trascienden generaciones, género, raza y educación, subrayando la incapacidad del presidente para disipar las preocupaciones tanto dentro de su propio partido como ante los ataques republicanos que lo presentan como senil. El 73% de todos los votantes registrados dijo que era demasiado mayor para ser efectivo, y el 45% expresó la creencia de que no podía desempeñar el cargo. Esta inquietud, que ha surgido durante mucho tiempo en encuestas y conversaciones discretas con funcionarios demócratas, parece estar creciendo a medida que Biden avanza hacia la formalización de la nominación de su partido. La encuesta se realizó más de dos semanas después de que la atención sobre su edad se intensificara a principios de febrero, cuando un consejero especial lo describió en un informe como un "hombre mayor bien intencionado con una memoria deficiente" y "facultades disminuidas debido a la avanzada edad". Encuestas anteriores sugieren que las reservas de los votantes sobre la edad de Biden han aumentado con el tiempo. En seis estados pendulares clave encuestados en octubre, el 55% de quienes votaron por él en 2020 dijeron que creían que era demasiado mayor para ser un presidente efectivo, un aumento significativo desde el 16% de los demócratas que compartían esa preocupación en un conjunto ligeramente diferente de estados disputados en 2020. Los votantes no han expresado las mismas ansiedades sobre la edad de Donald Trump, quien a los 77 años es solo cuatro años más joven que Biden. Su probable enfrentamiento los convertiría en los nominados presidenciales de mayor edad en la historia. Si es reelegido, Biden superaría su propio récord como el presidente en ejercicio de mayor edad, mientras que Trump sería el segundo más anciano si ganara. Trump tendría 82 años al final del mandato, y Biden tendría 86. En la encuesta más reciente del Times, el 19% de todos los votantes dijo que la edad de Trump era un problema tan grave que no era capaz de desempeñar la presidencia. Y como muestra de la mayor confianza de los republicanos en su probable candidato, menos del 1% de los votantes que respaldaron a Trump en 2020 dijo que su edad lo hacía incapaz. Biden y sus aliados han rechazado las ansiedades sobre su edad y agudeza mental como injustas e inexactas. Su campaña sostiene que su coalición se reunirá nuevamente en torno al presidente una vez que reconozca completamente que Trump podría recuperar la Casa Blanca. También argumenta que Biden enfrentó preocupaciones sobre su edad en 2020 y aún así ganó. Sin embargo, Biden ahora tiene cuatro años más, y puede ser imposible tranquilizar completamente a los votantes sobre su edad dada la inexorable marcha del tiempo. La encuesta indica que las preocupaciones sobre él no solo son perniciosas sino también están ahora entrelazadas con la percepción que muchos votantes tienen de él. Calvin Nurjadin, un demócrata en Cedar Park, Texas, que planea apoyar a Biden en noviembre, dijo que no estaba convencido por los políticos de su partido que han destacado públicamente sus observaciones directas sobre la agudeza mental de Biden. "Simplemente has visto los clips en los que, ya sabes, tiene recuerdos en el escenario y, ya sabes, durante debates y discusiones donde se congela mucho", dijo Nurjadin, que trabaja en la entrada de datos. "No es muy convincente que esté agudo y en forma". Aunque el país está amargamente dividido y los votantes republicanos tienen opiniones abrumadoramente negativas sobre la edad de Biden, los demócratas no parecen estar más preocupados por los efectos del tiempo en Trump que en Biden. Porcentajes similares de demócratas dijeron que ambos hombres eran demasiado mayores para ser efectivos. La encuesta intentó comprender más a fondo cómo los votantes percibían las habilidades de Biden y Trump. La encuesta preguntó primero si cada hombre era demasiado mayor para ser efectivo. Los votantes que respondieron afirmativamente fueron interrogados con una pregunta de seguimiento sobre si esa edad era un problema tan grave que Biden o Trump no eran capaces de desempeñar el cargo, una medida más fuerte que llevó a los votantes a considerar la idoneidad básica del candidato para el cargo. Shermaine Elmore, de 44 años, propietario de un pequeño negocio en Baltimore, votó por Biden hace cuatro años, respaldando al candidato demócrata como lo había hecho en elecciones anteriores. Pero dijo que había ganado más dinero bajo el mandato de Trump, culpando a la inflación y los precios de la gasolina por sus pérdidas durante la administración de Biden. Planeaba votar por Trump este otoño. Sobre Biden, dijo: "No creo que esté en la mejor salud para tomar una decisión si el país necesita que el presidente tome una decisión". — La encuesta del New York Times/Siena College de 980 votantes registrados en todo el país se realizó en teléfonos celulares y fijos, utilizando entrevistadores en vivo, del 25 al 28 de febrero. El margen de error de muestreo para la pregunta de elección presidencial es de más o menos 3.5 puntos porcentuales entre los votantes registrados.