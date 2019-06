Votará California al inicio de primarias

Oakland— La senadora Elizabeth Warren saltó a un escenario ante una multitud de más de 6 mil personas aquí, "la más grande hasta ahora", anunció emocionada, y se quedó por casi dos horas adicionales, pasadas las 11 pm, hasta que todos los que quisieron una foto con ella había conseguido una.

Al mismo tiempo, el viernes por la noche, en la bahía de San Francisco, Beto O'rourke y la senadora Amy Klobuchar estaban presionando sus casos y posando para selfies en una reunión concurrida del grupo latino del Partido Demócrata de California. No muy lejos, Jane Sanders, la esposa del senador Bernie Sanders, hizo una parada por sorpresa en una cena de autodenominados "Berniecrats".

A la mañana siguiente, los senadores Sanders y Kamala Harris se encontraron en un backstage en un desayuno de trabajo, mientras más de una docena de candidatos cruzaban las calles de San Francisco para participar en discursos en la convención del partido estatal y en otra reunión progresiva cercana.

Durante años, California ha sido una considerada de último momento en las primarias presidenciales porque generalmente vota mucho después de que los candidatos hayan cosido las nominaciones de sus partidos con victorias en otros estados. Si bien California se encontraba entre los estados finales para votar la última vez, en junio de 2016, los funcionarios estatales ahora han aumentado la fecha de la primaria en tres meses. En marzo de 2020, su tesoro de casi 500 delegados demócratas está preparado para desempeñar un papel decisivo al inicio de los concursos de nominación.

"Somos", declaró con orgullo el Gobernador Gavin Newsom de California, "un estado de votación anticipada".

Millones de demócratas de California serán elegibles para comenzar a votar por correo el 3 de febrero, el mismo día en que los habitantes de Iowa se dirigen a sus asambleas de salida. Sin embargo, el verdadero efecto de California en la nominación puede depender en gran medida de los resultados en Iowa y de si surge un candidato fuera de control en los siguientes tres concursos de New Hampshire (el 11 de febrero), Nevada (22 de febrero) y Carolina del Sur (29 de febrero). ).

Faiz Shakir, el gerente de campaña de Sanders, dijo que California está configurado para desempeñar "un papel desproporcionadamente grande" en la nominación de 2020.

"Cualquiera que lo esté descontando o no le preste atención y lo trate como un estado primario temprano lo está viendo mal", dijo Shakir.