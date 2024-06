Votantes reconsideraran su elección para presidente tras condena de Trump

Cuando el expresidente Donald J. Trump fue condenado la semana pasada por 34 delitos graves, la gran mayoría de la gente ya había tomado una decisión sobre él.

Pero hay un pequeño grupo de votantes ambivalentes con Trump, y en unas elecciones presidenciales reñidas, son muy importantes.

Durante días, The New York Times ha estado escuchando a esos votantes procesar la noticia de la condena de Trump, tratando de medir los pequeños cambios que podrían alterar la contienda entre él y el presidente Biden. ¿Se pasarán los votantes proclives a Trump a su bando? ¿Los votantes que se inclinan por Biden abandonarán la valla?

Un estudio del New York Times/Siena College Poll de casi 2.000 votantes encontró modestas buenas noticias para Biden. Aunque la gran mayoría de la gente no había cambiado su posición sobre los dos hombres, más votantes se alejaron del Sr. Trump que hacia él.

Las entrevistas de seguimiento con estos votantes que cambiaron de opinión tras el veredicto ofrecen una ventana a las mentes de los estadounidenses aún persuadidos. A pesar de los grandes acontecimientos y los titulares dramáticos, estos votantes dijeron que, en general, no eran fans de ninguno de los candidatos, que no tenían prisa por decidir y que podrían no votar.

He aquí un vistazo a cómo este pequeño, pero potencialmente crucial, grupo de votantes está pensando en la condena del Sr. Trump y cómo podría afectar a su elección para presidente en noviembre:

Jack Lyons, Reno, Nev.

El Sr. Lyons, de 65 años, es propietario de empresas de catering y soldadura y de un almacén de barcos. A principios de este año, dijo que se consideraba un votante de Trump principalmente por su enfado con las políticas económicas del Sr. Biden, aunque dijo que se oponía a los intentos republicanos de limitar el derecho al aborto.

Pero cuando se enteró de la condena de Trump en la emisora local de Fox News en el norte de Nevada, Lyons empezó a replantearse su voto este otoño. Dijo que había dado "un paso atrás" para esperar y ver si el ex presidente cumple condena en la cárcel.

"Quiero ver qué pasa con Donald Trump en el futuro. ¿Qué va a pasar con él? Le va a meter este juez en la cárcel?". dijo el señor Lyons en una entrevista el martes. "No estoy seguro de a quién voy a votar - o si voy a votar".

A pesar de estar a favor del derecho al aborto, el Sr. Lyons dijo que no estaba inclinado a votar por el Sr. Biden porque no creía que el presidente estuviera del lado de los propietarios de pequeñas empresas. Si descalifica al Sr. Trump en su mente, dijo que podría apoyar a un candidato independiente como Robert F. Kennedy Jr.

"Si pudiera votar y supiera que Kennedy tendría una oportunidad real, votaría por él", dijo el Sr. Lyons.

Eric Tabor, Albany, Ga.

Hace poco, durante un breve periodo, el Sr. Tabor, de 53 años y profesional de la tecnología, pensó que votaría a Trump este año.

"Lo que me atrapó fue que parecía capaz de lograr que las cosas se lograran e impulsaran", dijo el Sr. Tabor, que es demócrata y votó por Hillary Clinton en 2016 y por el Sr. Biden en 2020. "Necesitas una persona en esa silla que vaya a ser decisiva y pueda conseguir que el Congreso y la legislatura te apoyen".

El Sr. Tabor dijo que había recurrido al Sr. Trump después de que el plan de condonación de préstamos estudiantiles del Sr. Biden fuera rechazado por el Tribunal Supremo, y el Sr. Tabor se quedó con la sensación de que el presidente estaba haciendo poco. También le preocupaba que Biden, de 81 años, fuera demasiado mayor para ser presidente, dijo Tabor, y empezó a ver con mejores ojos a Trump, de 77 años.

Pero después de la condena del Sr. Trump la semana pasada, el Sr. Tabor dijo que ya no estaba tan seguro sobre el republicano. El juicio de Manhattan, por cargos de falsificación de registros de negocios relacionados con los pagos de dinero subrepticio pagados a una estrella porno, hizo que el Sr. Tabor cuestionara la honestidad del Sr. Trump.

"Mi opinión es que hay que ser honesto. Nosotros, como estadounidenses, podemos respetarlo. Mucha gente comete errores", dijo el Sr. Tabor, y agregó que le preocupaba que el Sr. Trump buscara represalias contra los demócratas. "Todos sabemos que si Donald Trump es reelegido, va a intentar ser un dictador y tiene su lista de 'voy a por ti'".

Ahora, el Sr. Tabor está investigando candidatos de terceros partidos y dijo que había poco que el Sr. Biden o el Sr. Trump pudieran hacer para cambiar su voto aparte de nominar a un vicepresidente confiable. "No sé si alguno de ellos -por su edad y por las exigencias al presidente- aguantaría cuatro años más".

Jamie Beckwith, Butler, Pa. La Sra. Beckwith, una contadora de 41 años, votó por el Sr. Biden en 2020, pero no ha decidido si volverá a hacerlo. Ella lo culpó por no salvar los derechos de aborto después de que la Corte Suprema revocó Roe v. Wade en 2022. Y dijo que Biden comparte la culpa de la muerte de civiles en Gaza porque su gobierno ha suministrado armas al ejército israelí.

"El hecho es que son nuestras bombas sobre el terreno las que están matando a estas personas", dijo. "En mi opinión, Biden no hace nada más que alentarlo o, ya sabe, seguir financiándolo y no decir: 'Ya basta'".

La Sra. Beckwith trabaja como voluntaria con personas que intentan rehacer sus vidas tras la adicción y las penas de prisión, dijo. Considera frustrantemente injusta la perspectiva de que un delincuente se presente a la presidencia y siga adelante como si nada hubiera cambiado.

"Si una persona que recibió 34 condenas por delitos graves en un día aún se postuló para presidente, ¿por qué mi chico no puede solicitar un trabajo en una gasolinera?", dijo. "Lo miro desde el punto de vista no de, ya sabes, 'Oh, Trump es culpable'. No me importa. Es el hecho de que todavía puede seguir con su vida sin ningún tipo de obstáculos."

Dijo que ahora es probable que vote por el Sr. Biden en noviembre.

Carla Watts, Fairburn, Ga. Watts, de 52 años, ejecutiva de cuentas de una empresa de telecomunicaciones, es demócrata y votó a Clinton y a Biden en las dos últimas elecciones. Pero ha visto a Biden desempeñar su labor como presidente y no se imagina volver a votar por él.

"A veces Biden dice cosas sin pensar", dijo.

Al igual que muchos demócratas poco entusiasmados con el presidente, la Sra. Watts dijo que su elección se reducía a votar por el Sr. Biden o no participar en las elecciones de este año. Ella dijo que nunca iba a votar por el Sr. Trump - su veredicto de culpabilidad no cambió su opinión sobre el ex presidente - pero que finalmente ha llegado a la idea de votar de nuevo por el Sr. Biden.

"Mi padre participó en el movimiento por los derechos civiles y luchó mucho para que tuviéramos derecho al voto", dijo Watts. "Así que no votar es como una bofetada en la cara de mi padre".