Votantes en EU están resentidos con el proceso electoral

Nueva York.- Ahora que las primarias presidenciales republicanas están a punto de iniciar, muchos republicanos no tienen certeza acerca de que los votos sean contados correctamente, a medida que se propaga el pesimismo acerca del futuro de los partidos Demócrata y Republicano, de acuerdo a un nuevo sondeo realizado por The Associated Press- Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC.

Aproximadamente una tercera parte de los republicanos dicen que tienen “mucha” o “poca” confianza en que los votos en las elecciones primarias y reuniones electorales republicanas sean contados correctamente.

Aproximadamente tres de cada 10 republicanos reportan “una moderada” confianza y el 32 por ciento dijo que “poca” o “nada”.

Por el contrario, el 72 por ciento de los demócratas tienen una alta confianza en que su partido contará los votos con precisión en sus competencias primarias.

Los demócratas tienen ligeramente más probabilidades que los republicanos de tener un alto nivel de confianza en que el Partido Republicano contará bien los votos.

El escepticismo entre los republicanos ocurre después de años de que el ex presidente Donald Trump culpara falsamente de su derrota en el 2020 a un fraude electoral.

Oficiales electorales federales y estatales y el propio procurador general de Trump han dicho que no existe una evidencia creíble de que la elección estuviera alterada.

Los alegatos del ex presidente acerca de un fraude también fueron rechazados contundentemente por las cortes, incluyendo jueces designados por Trump.

También existen dudas entre el electorado de que el candidato que surja represente los intereses de la mayoría de los estadounidenses.