Votantes de EU ven democracia en peligro, pero salvarla no es una prioridad

Washington.- Los votantes creen abrumadoramente que la democracia estadounidense está amenazada, pero parecen notablemente apáticos ante ese peligro, y pocos lo llaman el problema más apremiante de la nación, según una encuesta del New York Times.

De hecho, más de un tercio de los votantes independientes y un contingente más pequeño, pero notable de demócratas, dijeron que estaban abiertos a apoyar a los candidatos que rechazan la legitimidad de las elecciones de 2020, ya que otorgaron mayor urgencia a sus preocupaciones sobre la economía que a los temores sobre el destino del sistema político del país.

PUBLICIDAD

Las dudas sobre las elecciones que han infectado a la política estadounidense desde la contienda de 2020 muestran todos los signos de que persistirán en el futuro, sugirió la encuesta: el veintiocho por ciento de todos los votantes, incluido el 41 por ciento de los republicanos, dijeron que tenían poca o ninguna fe en la precisión de las elecciones de medio término de este año.

Los desacuerdos políticos parecen estar filtrándose en el tejido de la vida cotidiana. El catorce por ciento de los votantes dijo que las opiniones políticas revelan mucho sobre si alguien es una buena persona, mientras que el 34 por ciento dijo que revela poco. Casi uno de cada cinco dijo que los desacuerdos políticos habían dañado las relaciones con amigos o familiares.

“Estoy de acuerdo en que la mayor amenaza es la supervivencia de nuestra democracia, pero es la división lo que está creando esta amenaza”, dijo Ben Johnson, de 33 años, cineasta de Nueva Orleans y demócrata. “Parece que, en ambos lados, la gente ya no está de acuerdo con los hechos. No podemos encontrarnos en el medio si no podemos estar de acuerdo en hechos simples. No podremos avanzar y continuar como país si no podemos ponernos de acuerdo sobre los hechos”.

La encuesta mostró que los votantes filtraron su fe en la democracia a través de una lente profundamente partidista. La mayoría de los votantes de ambos partidos identificaron al partido contrario como una “gran amenaza para la democracia”.

La mayoría de los republicanos dijeron que los peligros incluían al presidente Biden, los principales medios de comunicación, el gobierno federal y la votación por correo. La mayoría de los demócratas nombraron a Donald J. Trump, mientras que una gran parte de los votantes del partido también dijeron que la Corte Suprema y el Colegio Electoral eran amenazas para la democracia.

El setenta y uno por ciento de todos los votantes dijo que la democracia estaba en riesgo, pero solo el 7 por ciento lo identificó como el problema más importante que enfrenta el país.