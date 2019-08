Votantes afroamericanos demócratas no están tan interesados en Biden

Una nueva encuesta nacional de Fox News revela que entre los votantes demócratas afroamericanos, el ex vicepresidente Joe Biden es su primera opción para la nominación presidencial del partido con un 37 por ciento. Le sigue el senador de Vermont, Bernie Sanders con un 18 por ciento, luego la senadora de California, Kamala Harris, con un 10 por ciento, y finalmente la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, con un 8 por ciento.La encuesta de Fox News es la última en mostrar que Biden tiene una gran ventaja entre los votantes afroamericanos en las primarias demócratas.Esta encuesta podría darnos la sensación de que Biden será un gran favorito entre los que asistan a la Conferencia Juvenil de Líderes predominantemente afroamericanos este fin de semana . Después de todo, solo hay que ver la gran ventaja del candidato entre los demócratas afroamericanos a nivel nacional. Sin embargo, nuestras últimas tres encuestas de CNN (abril, mayo y junio) en conjunto revelan que los votantes afroamericanos más jóvenes no están tan entusiasmados con la candidatura de Biden como lo están los votantes afroamericanos mayores.En general, nuestras últimas tres encuestas de CNN tienen a Biden en un 44 por ciento entre los votantes afroamericanos. Nadie más se le acerca; Harris está en segundo lugar con 14 por ciento. La ventaja de las grandes ligas de Biden en estas encuestas es similar a la encuesta de Fox News.Sin embargo, la posición de Biden cae al 36 por ciento entre los votantes afroamericanos menores de 50 años. Esto es inferior al 51 por ciento que tiene entre los votantes afroamericanos de 50 años o más.Nuestro modelo sugiere que el apoyo de Biden probablemente baje a menos del 30 por ciento entre los votantes menores de 30 años. También sugiere que el apoyo del ex vicepresidente probablemente esté más cerca del 60 por ciento entre los votantes afroamericanos mayores de 70 años. Es decir, su apoyo probablemente se duplica entre los demócratas más jóvenes y los de mayor edad.Esta brecha generacional es en parte un reflejo de la identificación del partido. A Biden le va mejor entre los votantes afroamericanos demócratas que se identifican a sí mismos como demócratas que a los que se autodenominan independientes. Para Sanders, es al revés, tal como lo fue en las primarias del 2016.Los votantes demócratas afroamericanos más jóvenes son mucho más propensos a llamarse independientes que los mayores, según un agregado de las últimas tres encuestas de CNN. Entre los votantes demócratas afroamericanos menores de 50 años en nuestro conjunto de datos agregado, el 68 por ciento dice que son demócratas. Alrededor de un tercio (32 por ciento) dice que son independientes. Para los mayores de 50 años, el 86 por ciento dicen ser demócratas. Solo el 14 por ciento se autodenomina como independientes.