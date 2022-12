Volver a la Luna se ve más cerca que nunca, 50 años después de la misión Apolo 17

The New York Times The New York Times

Nueva York.- Hace cincuenta años, dos hombres se despertaron en el último día de los seres humanos en la luna. Nadie volvería a la luna pronto. Los planes para misiones Apolo adicionales se habían descartado dos años antes, en 1970. Unos minutos antes de la hora programada para despertarse, dos astronautas de la NASA, Eugene A. Cernan y Harrison Schmitt, llamaron a casa desde la apestosa y polvorienta nave lunar del Apolo 17 para cantar "Buenos días para ti" a la Tierra. El control de la misión respondió con una ráfaga de "Also Sprach Zarathustra", recientemente famosa por "2001: A Space Odyssey", la película de Stanley Kubrick que imaginó puestos de avanzada lunares permanentes y viajes humanos a Júpiter. Sus despedidas formales ya habían sido entregadas a las cámaras de televisión. Lo único que quedaba por hacer era trabajar en algunas listas de verificación previas al lanzamiento, partir para reunirse con Ronald E. Evans en el módulo de comando y luego regresar a la Tierra. "Ahora, bajemos", dijo Cernan, y así lo hicieron, su nave ascendiendo desde la desolación gris de la luna hasta perderse en un cielo negro. Si bien muchos estadounidenses en 2019 celebraron los 50 años después de que el Apolo 11 pusiera por primera vez a Neil y Buzz en la luna, el aniversario de este miércoles trae más que una punzada de tristeza para los fanáticos de la exploración espacial. Durante unos breves años, la Tierra y la Luna estuvieron unidas por un puente construido con ingenio, tecnología y grandes sumas de dinero de los contribuyentes. Unos pocos hombres, solo hombres, solo blancos, todos excepto el doctor Schmitt del ejército de los Estados Unidos, habían caminado por el estrecho sendero a través del frío y la oscuridad y vivieron para contarlo. Innumerables futuros espaciales imaginarios habían florecido desde este punto: estaciones espaciales giratorias, botas en Marte, la humanidad alcanzando el borde del sistema solar. Luego todo se disparó en una última columna de escape de cohetes. Sin embargo, este año, el aniversario de la misión Apolo 17 se combinó con un nuevo conjunto de imágenes lunares en alta definición alucinante. Una nueva misión de la NASA llamada Artemisa I (Artemisa, la hermana gemela de Apolo, en la mitología griega) finalmente había despegado a la luna el mes pasado con algunos maniquíes a bordo. Una vez allí, orbitó sin aterrizar y luego navegó a casa sin problemas, aterrizando de manera segura en el Pacífico el mismo día, 11 de diciembre, en que Schmitt y Cernan tocaron la luna por última vez, medio siglo antes. Artemis 1 no aterrizó astronautas, y su seguimiento esperado, Artemis II, solo enviará una tripulación de cuatro personas alrededor de la luna y los traerá a casa. Pero estas misiones abren el camino para Artemis III, que debería traer una nueva tripulación humana a la superficie lunar a finales de esta década, esta vez con una mujer y una persona afroamericana. Desde un punto de vista simbólico, al menos, el mensaje fue claro: por fin, estamos realmente en nuestro camino de regreso.