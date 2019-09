Viven en Carolina crisis por huracanes

La mayoría de los residentes en el este de Carolina del Norte, donde la gente recita los nombres de tormentas como viejos enemigos, se salvaron de lo peor de "Dorian".

Pero no todos se han recuperado de las inundaciones del año pasado.

Después de que Dorian golpeó la costa de Carolina del Norte el viernes, los residentes y los funcionarios de manejo de emergencias dijeron que estaban aliviados de que el daño y las inundaciones parecían ser limitados.

Palideció antes de la devastación en las Bahamas, donde la tormenta mató al menos a 43 y dejó a miles de personas sin hogar.

Pero con enormes franjas de Carolina del Norte apenas recuperadas de la paliza del estado por el huracán "Florence", el roce con "Dorian" dejó a la gente preguntándose cuánto más podrían soportar.

"Cada año es peor y peor", dijo Charles Jones.

Como muchas personas aquí, puede recitar la lista de tormentas que azotaron a Carolina del Norte como si fueran viejos enemigos: Hazel, Bertha, Fran, Matthew.

Todas las demás casas a lo largo del camino de tierra que abraza un tramo de Burgaw Creek estaban vacías, vendidas o abandonadas después de años de huracanes y crecientes inundaciones.

Luego estaba la casa de Elizabeth Rivenbark.

Después de que las aguas de la inundación destruyeran su hogar y convirtieran los muebles en lodos hace un año durante el huracán "Florence", ella y su familia construyeron desafiantemente una nueva casa sobre pilotes de 10 pies.

La isla Rivenbark, la llamaron.

Se habían mudado hace menos de un mes, ni siquiera habían terminado de colgar las imágenes, y luego el huracán "Dorian" irrumpió, inundando sus propiedades y ahogando uno de sus autos en aguas marrones.

"Tenemos que probar la nueva casa", dijo Rivenbark, mientras miraba por las ventanas de su nueva sala de estar en un lago debajo.

Cuando "Dorian" se alejó hacia el noreste lejos de las Carolinas, muchos dijeron que estaban felices de reemplazar las tejas y los muebles en ruinas y continuar hasta el próximo.

Otros, sacudidos por la tormenta y cansados, se preguntaban: ¿Cuántas veces más tendrían que empacar sus mascotas y niños y buscar refugio en la escuela intermedia más cercana? ¿Cómo podrían reconstruir sus hogares para resistir los huracanes que el cambio climático hará más húmedos y destructivos? ¿Cuántas veces más podrían soportar reiniciar sus vidas?

Al otro lado del este de Carolina del Norte, algunos residentes que habían sido desplazados por las devastadoras inundaciones del interior de Florencia terminaron desplazando a "Dorian" en las habitaciones prestadas y en los departamentos temporales donde se quedaron mientras esperaban ayuda de desastre y ayuda para reconstruir sus hogares.

En la Escuela Primaria Codington en Wilmington, los ecos de "Florencia" todavía atormentaban a muchas de las 115 personas que llenaron el refugio a su capacidad cuando "Dorian" se acercó.

Kelly Redenbaugh, la dirigente del refugio, dijo que muchas personas que ella conocía aún no tenían reparados sus techos.

Sentadas en la entrada compartid de sus hogares en los apartamentos Houston Moore Terrace bajo el sol de la tarde del viernes, Gloria McCombs y Crystal Williams recuerdan cómo el huracán "Florence" había empapado el vecindario, desconectado la electricidad y humedecido sus paredes durante semanas.

Los vecinos dicen que les encanta vivir en Wilmington, pero que no hay muchas otras opciones de vivienda pública disponibles, incluso si trataran de mudarse a un terreno más alto.

"No se puede ir a ningún lado", dijo McCombs, una empleada retirada que ha vivido en Wilmington durante 37 años.

"Debes quedarte donde estás".

McCombs compró baterías y velas antes del huracán "Dorian", pero no las necesitó porque la tormenta bordeaba la costa.

"Solo guárdalas para la próxima, porque vendrá", le dijo Williams un con una risa irónica.

"Créeme".