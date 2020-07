Vinculan más de 6 mil 300 casos de virus a universidades de EU

Associated Press

The New York Times

A medida que los estudiantes universitarios y los profesores deciden si regresar a clase y las universidades analizan cómo reabrir, el coronavirus ya está en los campus.

Una encuesta del New York Times de todas las universidades públicas de cuatro años en el país, así como de todas las instituciones privadas que compiten en los deportes de la División 1 o son miembros de un grupo de élite de universidades de investigación, reveló al menos 6 mil 300 casos, vinculados a aproximadamente 270 universidades, en el transcurso de la pandemia. Y el nuevo año académico ni siquiera ha comenzado en la mayoría de las escuelas.

Han surgido brotes en la Universidad de Washington, donde al menos 136 residentes se infectaron, y en la Universidad Estatal Harris-Stowe, en St. Louis, donde los administradores estaban reevaluando sus planes para el otoño después de que ocho trabajadores administrativos dieron positivo.

El virus apareció en un edificio de ciencias en Western Carolina, en el equipo de fútbol de Clemson y entre los empleados de la Universidad de Denver.

En el estado de los Apalaches, en Carolina del Norte, al menos 41 trabajadores de la construcción dieron positivo mientras trabajaban en los edificios del campus. The New York Times ha identificado al menos 14 muertes relacionadas con el coronavirus en las universidades.

No existe un método de informe estandarizado para casos y muertes por coronavirus en las universidades, y la información no se está rastreando públicamente a nivel nacional. De casi mil instituciones contactadas por The New York Times, algunas ya habían publicado información de casos en línea, algunas proporcionaron números completos o parciales y otras se negaron a responder preguntas básicas, citando preocupaciones de privacidad. Cientos de universidades no respondieron en absoluto.

Aun así, la encuesta del New York Times representa la visión más completa del costo que el virus ya ha cobrado en los colegios y universidades del país.