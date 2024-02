Video: Bromea Biden en TikTok sobre teoría de conspiración del Super Bowl

The New York Times | La campaña del presidente Biden había mantenido durante mucho tiempo que no necesitaba TikTok, pero en las últimas semanas, había flotado que se uniría a la plataforma de propiedad china

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Nueva York.- ¿El presidente Biden manipuló sutilmente el Supertazón para que los Jefes de Kansas City pudieran ganar? “Tendría problemas si les dijera”, dijo Biden en broma en su primera publicación en TikTok de su campaña, la plataforma china de redes sociales que tiene 170 millones de usuarios estadounidenses pero pocos políticos de alto nivel de Estados Unidos. La llegada de Biden a TikTok y la naturaleza alegre de su comentario, apuntan hacia intentos de reconstruir el apoyo de los jóvenes. Después de semanas en las que asesores habían dicho que se uniría a la plataforma, su campaña publicó su primer video durante el Supertazón, este domingo por la noche. El clip que dura 30 segundos muestra al presidente evadiendo preguntas de un inquisidor que no aparece en la pantalla. Una de las preguntas es ésta: ¿Usted es el responsable de una gran teoría de la conspiración que hizo circular la extrema derecha de que la Casa Blanca y la NFL se coludieron para que los Jefes pudieran ganar el partido y ayudar a su campaña de reelección? Unirse a TikTok es un eje de la campaña de reelección de Biden, que oficialmente mantuvo que no necesita su propia cuenta de TikTok para llegar a los votantes y que trabajaría a través de influencers. La medida también conlleva cierto grado de riesgo, ya que TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance y está prohibida en los aparatos del gobierno en la mayoría de los estados y a nivel federal. De manera especial los republicanos, pero también los demócratas y expertos en seguridad nacional, han externado su preocupación acerca de que el autoritario gobierno chino pudiera utilizar la información de la plataforma y el contenido mostrado a los estadounidenses. Aunque TikTok ha rechazado esas preocupaciones. La campaña de Biden dijo este lunes que ha tomado “precauciones en sus aparatos y ha incorporado un sofisticado protocolo de seguridad”. PUBLICIDAD