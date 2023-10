Viajará Biden a Israel

The New York Times | Soldados israelíes cargan proyectiles en un tanque antes de una posible invasión terrestre The New York Times | Un militar israelí observa lo que quedó de una casa que fue impactada por misiles

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Washington.- Invasión terrestre Será un viaje lleno de riesgos, tanto políticos como físicos. Si bien Biden y el secretario de Estado Antony Blinken, que se encuentra en Jerusalén para su segunda visita en una semana, han respaldado el derrocamiento de Hamas, también han subrayado al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu que una vez que se vea a Israel volando edificios y provocando víctimas palestinas, la narrativa cambiará. Se centrará menos en el ataque terrorista del 7 de octubre, con sus escenas de cuerpos quemados y niños masacrados, y más en la brutalidad de la respuesta. Dos funcionarios de la administración, al señalar las marchas propalestinas en Europa, Nueva York y en algunos campus universitarios estadounidenses, dijeron en entrevistas que ya pueden sentir que el sentimiento público está cambiando. Hablaron bajo condición de anonimato para discutir las evaluaciones internas de la administración. La visita de Biden es una muestra extraordinaria de apoyo a Israel en medio de la guerra, similar al breve viaje de Biden a Ucrania en febrero para reforzar el apoyo internacional al presidente Volodymyr Zelenskyy. Y así como el viaje de Biden a Kiev se produjo cuando Ucrania estaba en la cúspide de una importante operación militar, la visita a Jerusalén se produce cuando cientos de miles de tropas israelíes estaban preparadas para abrirse camino a través del abarrotado paisaje urbano de Gaza para llevar a cabo la misión de Netanyahu, quien prometió eliminar a Hamas. El riesgo físico del viaje quedó claro el lunes cuando sonaron las sirenas que advertían sobre la llegada de cohetes o misiles mientras Blinken se reunía en una base militar con Netanyahu y su gabinete de guerra. Blinken y sus anfitriones fueron trasladados de urgencia a un búnker y refugiados allí durante cinco minutos antes de reanudar sus discusiones. (Hubo una advertencia similar cuando Biden estaba de gira por algunas cuadras de Kiev con Zelenskyy en febrero). Biden ha dicho a menudo que se siente muy cómodo en Israel, como quedó evidente durante su única visita como presidente, en julio de 2022. Netanyahu estaba fuera del poder en ese momento, lo cual estaba bien para el equipo de Biden. La administración ha estado en constante conflicto con el líder israelí por sus esfuerzos por implementar reformas judiciales que fortalecerían su poder y los esfuerzos de su coalición de extrema derecha para expandir los asentamientos en tierras en disputa. Ahora, sin embargo, Netanyahu está a la cabeza de un gobierno de unidad que se ha unido específicamente para proseguir la guerra, combinándose con el exministro de Defensa Benny Gantz y su partido centrista. Los asesores de Biden esperan que el papel central de Gantz, un exgeneral que sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel durante 38 años, cambie la dinámica de sus discusiones. Pero Gantz hizo campaña contra Netanyahu en 2019 presentándose como un intransigente, alardeando de que cuando era jefe de gabinete, el máximo puesto militar, “partes de Gaza fueron devueltas a la Edad de Piedra”. También fue acusado de causar víctimas civiles innecesarias. Los riesgos políticos para Biden son difíciles de medir. En su primer esfuerzo público significativo para instar a Israel a tener cautela, Biden advirtió en “60 Minutes” el domingo que “creo que sería un gran error” que Israel volviera a ocupar Gaza, una medida que los funcionarios israelíes dicen que no tienen intención de dar. Pero no han explicado quién gobernaría la Franja de Gaza en ausencia de Hamas, ni cómo podrían evitar que un grupo similar surja de las cenizas de la ciudad de Gaza. También advirtió que “es necesario que haya una autoridad palestina. Es necesario que haya un camino hacia un Estado palestino”. Él y otros miembros de la administración están repitiendo, cada vez con mayor frecuencia, que la mayoría de los palestinos en Gaza no apoyan a Hamas, que ha controlado esa porción de tierra durante más de 16 años. Los funcionarios israelíes ofrecen garantías de que trabajarán para limitar el número de muertes de civiles. Culpan a Hamas por decirles a los habitantes de Gaza que permanezcan en el lugar, en lugar de cumplir con las advertencias israelíes de evacuar hacia el sur, donde Israel ya está atacando con misiles. Pero varios funcionarios estadounidenses han señalado que los reservistas llamados nuevamente al servicio por Israel tienen en gran medida poco entrenamiento en guerra urbana y es probable que disparen a cualquier cosa que se mueva. Las visitas del secretario de Defensa Lloyd Austin y de Blinken, y ahora de Biden, tienen como objetivo en parte obligar a los funcionarios israelíes a pensar en cómo entrar en Gaza sin quedarse atrapados allí y sin ser vistos como indiferentes hacia los civiles palestinos. Hasta ahora, según un funcionario que ha participado en las conversaciones, los funcionarios israelíes han dicho que es demasiado pronto para pensar en el futuro de Gaza porque primero hay que eliminar a Hamas. “Biden cree que tiene la autoridad moral aquí”, dijo Thomas R. Nides, quien fue embajador de Biden en Israel hasta que renunció durante el verano. “Ha defendido al Estado de Israel. Cree que tienen razón al desmantelar a Hamas. Pero quiere demostrar que también defiende a la humanidad”. El resultado es que los asesores de Biden han estado tratando de ganar algo de tiempo. Señalan que mantener a funcionarios estadounidenses en Jerusalén obliga a los funcionarios israelíes a seguir discutiendo sus planes. Suponiendo que la Casa Blanca ponga como condición para venir el retraso de la invasión, un viaje presidencial podría dar a los israelíes más tiempo para prepararse para cualquier operación y permitir la evacuación de más habitantes de Gaza. Si bien la administración de Biden está trabajando para aliviar la crisis humanitaria en Gaza, hasta ahora no ha criticado las medidas de Israel para cortar la electricidad y los alimentos allí. Pero los líderes árabes han protestado ante los funcionarios estadounidenses diciendo que el bloqueo equivale a un castigo colectivo y es ilegal según las leyes de la guerra. A diferencia de otros presidentes que han instado a Israel a la moderación durante conflictos pasados, Biden ha enfatizado que Israel tiene todo el derecho a defenderse. Una visita, dijo Richard Fontaine, director del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, “sería una nueva aceptación y una reafirmación de que el cambio de régimen en Gaza es la opción correcta”. Al igual que en Ucrania, Biden ha dicho que apoyará el esfuerzo en todo lo posible, excepto enviar estadounidenses con las fuerzas israelíes. Inicialmente, Trump elogió a Hezbolá como “muy inteligente” después de la masacre. Trump condenó al grupo terrorista sólo después de ser criticado más tarde. El grupo militante libanés se enfrentó con las fuerzas israelíes en los días posteriores al ataque de Hamas, intensificando las preocupaciones de que el país pudiera verse arrastrado a un conflicto en un segundo frente. Los comentarios “muy inteligentes” de Trump fueron similares a una frase que utilizó sobre Vladimir Putin después de la invasión de Ucrania. “Esta es una forma de desarmar la cuestión de si usted apoya a Israel, que los republicanos utilizaron para criticar a Obama y luego se convirtió en un tema de conversación para Trump”, dijo Daniel Byman, profesor de la Universidad de Georgetown. “Esto, políticamente, contrasta con las críticas de Trump a Netanyahu”. PUBLICIDAD