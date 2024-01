Vedan armas en lugares públicos

Los Ángeles.- Una ley de California que prohíbe portar armas de fuego en la mayoría de los lugares públicos entrará en vigor el día de Año Nuevo, incluso cuando un caso judicial continúa desafiando la ley.

Un juez de distrito de Estados Unidos emitió un fallo el 20 de diciembre para bloquear la entrada en vigor de la ley, diciendo que viola la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y priva a las personas de su capacidad de defenderse a sí mismas y a sus seres queridos.

Pero el sábado, un tribunal federal de apelaciones suspendió temporalmente el fallo del juez de distrito. La decisión del tribunal de apelaciones permite que la ley entre en vigor mientras continúa la lucha legal. Está previsto que los abogados presenten sus argumentos ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en enero y febrero.

La ley, firmada por el gobernador demócrata Gavin Newsom, prohíbe a las personas portar armas ocultas en 26 lugares, incluidos parques públicos y áreas de juego, iglesias, bancos y zoológicos.

La prohibición se aplica independientemente de si la persona tiene permiso para portar un arma oculta. Una excepción son las empresas privadas que colocan carteles que dicen que las personas pueden traer armas a sus instalaciones.

“Este fallo permitirá que nuestras leyes de armas de sentido común permanezcan vigentes mientras apelamos el peligroso fallo del tribunal de distrito”, publicó Newsom en X, anteriormente Twitter, después de que el tribunal de apelaciones actuara el sábado. “Los californianos apoyan abrumadoramente los esfuerzos para garantizar que lugares como hospitales, bibliotecas y parques infantiles permanezcan seguros y libres de armas”.

La Asociación de Rifles y Pistolas de California presentó una demanda para bloquear la ley. Cuando el juez de distrito de los Estados Unidos, Cormac Carney, concedió una orden judicial preliminar que bloqueaba la ley, escribió que la ley era “amplia, repugnante a la Segunda Enmienda y abiertamente desafiante a la Corte Suprema”.

Carney escribió que es probable que los grupos defensores de las armas logren demostrar que es inconstitucional, lo que significa que sería revocado permanentemente.

En revisión

La ley revisa las reglas de California para los permisos de portación oculta a la luz de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso New York State Rifle and Pistol Association vs Bruen, que hizo que varios estados se apresuraran a reaccionar con sus propias leyes. Esa decisión decía que la constitucionalidad de las leyes sobre armas de fuego debe evaluarse en función de si son “consistentes con la tradición histórica del país de regulación de armas de fuego”.

Newsom ha dicho que seguirá presionando para que se adopten medidas más estrictas sobre las armas.

Newsom se ha posicionado como un líder nacional en materia de control de armas, mientras que cada vez se le mira más como posible candidato presidencial. Ha pedido y firmado una variedad de proyectos de ley, incluidas medidas dirigidas a “armas fantasma” imposibles de rastrear, la comercialización de armas de fuego entre niños y permitir que las personas presenten demandas por violencia armada. Esa legislación se basó en una ley antiaborto de Texas.

El fiscal general de California, Rob Bonta, apeló la decisión de Carney. Bonta, un demócrata, dijo que si se permitiera que se mantuviera el fallo del juez de distrito para bloquear la ley, “pondría en peligro a las comunidades al permitir armas en lugares donde se reúnen familias y niños”.

El presidente de la Asociación de Pistola y Rifle de California, Chuck Michel, dijo en un comunicado que, según la ley, los titulares de permisos para portar armas “no podrían conducir por la ciudad sin pasar por un área prohibida y violar la ley”. Michel dijo que los delincuentes se disuaden cuando los ciudadanos respetuosos de la ley pueden defenderse.