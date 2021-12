Variante Ómicron llena hospitales infantiles en EU

Washington.- Este mes se ha quintuplicado el número de niños que ha ingresado a los hospitales pediátricos en Nueva York. Casi el doble de ingresos en Washington. Y en todo Estados Unidos, de media, las hospitalizaciones pediátricas han aumentado un 35% tan solo en la última semana, según dio a conocer el medio estadounidense CNN.

La variante Ómicron, altamente transmisible, se está juntando con la ajetreada temporada navideña para infectar a más niños que nunca en todo el país, y los hospitales infantiles se preparan para que la situación sea aún peor.

"Creo que registraremos más cifras que nunca", dijo Stanley Spinner, director médico y vicepresidente de Texas Children's Pediatrics & Urgent Care en Houston, indicó CNN.

"Los casos siguen aumentando por las reuniones navideñas y vamos a seguir viendo más números esta semana por eso", dijo Spinner.

"Ahora vamos a tener el Año Nuevo encima de eso este próximo fin de semana, con más gente reuniéndose; más exposiciones y entonces esos números seguirán aumentando", agregó.

"Necesitan oxígeno. Necesitan otro tipo de asistencia. Aunque solo estén muy deshidratados y necesiten líquidos intravenosos, la mayoría de los niños que ingresan por Covid son niños que tienen problemas respiratorios, que necesitan oxígeno y otros tipos de ayuda. Así que van a estar muy enfermos. No se ven niños que no estén muy enfermos en el hospital", afirmó el médico.

La mayoría de los niños realmente enfermos no están vacunados o están poco vacunados, dijo. "Puedo decir que prácticamente todos nuestros niños hospitalizados no han sido vacunados o no están completamente vacunados, tal vez hayan recibido una dosis pero no la segunda y no tengan la protección completa de la vacuna", dijo Spinner.