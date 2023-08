Vamos a tener más rating que el debate, afirma Trump

Washington DC.- El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien declinó participar en el debate de los aspirantes republicanos a la Casa Blanca, dijo que de regresar al poder, cerrar la frontera será su prioridad número 1.

En una entrevista transmitida a la misma hora que el debate, el exmandatario dijo que durante su Presidencia, EU tuvo la frontera más segura de la historia.

"De ser elegido presidente, ¿cuál será su prioridad número 1, así como hace unos años dijo que sería la construcción del muro fronterizo?", le preguntó el ex presentador de Fox News Tucker Carlson.

"La frontera", respondió Trump, "tomar a cientos de miles de criminales a los que se les ha permitido entrar al país y devolverlos a sus países".

"Guatemala... no sólo son los cuatro países que consideramos vecinos, son de todo el mundo. El mes pasado, había personas procedentes de 149 países que mucha gente ni siquiera conoce, y vienen de instituciones mentales, de prisiones, están vaciando las prisiones de Sudamérica, terroristas, están llegando a nuestro país".

Trump aseguró que durante su Presidencia se construyeron 800 kilómetros del muro fronterizo.

"Lo primero que haré es cerrar la frontera, excepto para personas que quieran venir legalmente", subrayó.

Carlson lanzó la entrevista completa en su cuenta de X justo cuando comenzó el debate en Milwaukee.

"¿Por qué no acudió al debate?", le preguntó a Trump.

"Lidero las encuestas por 50 o 60 puntos, algunos (de los otros aspirantes) están en menos 1 o 2. Para qué voy a estar una, o dos horas, lo que sea que dure el debate, y ser acosado por personas que ni siquiera deberían contender por la Presidencia", respondió el exmandatario.

"Sentí que sería más apropiado no ir al debate; gano hasta por 70 puntos".

El expresidente calificó a Asa Hutchinson, ex gobernador de Arkansas, como débil y patético cuando Carlson le preguntó a quién se refería cuando dijo que "hay personas que no deberían contender por la Presidencia".

"Nunca lo he entendido (a Hutchinson), no es muy popular. La gente en Arkansas es increíble y me quieren, no entiendo cómo fue elegido gobernador", dijo.

Sobre Chris Christie, señaló que como gobernador de Nueva Jersey tuvo una aprobación de 8 por ciento.

"Es un lunático", dijo.